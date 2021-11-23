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Военные подготовили 5 тонн кислорода для больниц Бурятии

Военные подготовили 5 тонн кислорода для больниц Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Баллоны с 02 будут переданы в городские медучреждения

Свыше 5 тонн сжиженного кислорода подготовлено военнослужащими аэродрома «Восточный» Восточного военного округа для городских медучреждений Бурятии. По завершению работ партия будет закачана в баллоны и передана медучреждениям.

Напомним, на аэродроме «Восточный» организовано получение кислорода автомобильными кислорододобывающими станциями, которые используются при обслуживании авиационной техники. Жидкий медицинский кислород вырабатывается на мобильных базах и предназначен для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа во время полёта.

Стоит отметить, что летом военнослужащие уже передавали кислород в небольших объёмах в детскую республиканскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справка

Оксигенотерапия (кислородная терапия) через назальную или лицевую маску – метод лечения гипоксии и дыхательной недостаточности, который основан на вдыхании газовой смеси с повышенной концентрацией кислорода. Врачи используют оксигенотерапию в качестве основного метода респираторной поддержки у больных коронавирусной инфекцией с начальными проявлениями ОДН и сохранном дыхании.

Нормальный уровень насыщения артериальной крови кислородом составляет 95-100%. Минздрав РФ рекомендует начинать терапию, если эти значения у больных с COVID-19 падают ниже 92%. Оксигенотерапия, начатая своевременно, выполняет роль катализатора, который повышает эффективность основной терапии и ускоряет темпы реабилитации.
Бурятия ВВО военнослужащие медицинская помощь коронавирус здравоохранение

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