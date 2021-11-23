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В Бурятии падает заболеваемость COVID-19

В Бурятии падает заболеваемость COVID-19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Число госпитализированных больных за сутки уменьшилось

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 233 человек.

Продолжается медленное падение суточного прироста заражённых. Ранее было выше 240 заболевших за сутки, в последние же три дня показатели уменьшаются. Так, если вчера подтвердили 233 новых заболевших, позавчера их было 235, до этого 241 и 246 соответственно.

Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 68 159 случаев заражений COVID-19. Из них 47% (31 735) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили коронавирус 60 642 человека. Накануне вылечился 231 больной.

Скончались за минувшие сутки семь больных коронавирусом. Если в первое время оперштаб уточнял их пол и возраст, то сейчас максимум, что известно: пятеро умерших были старше 65 лет, двое – младше этого возраста.

Всего же с начала пандемии в Бурятии скончались от ковида 2135 человек.

Число госпитализированных уменьшилось. Сейчас в стационарах республики лечатся 1219 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 22 человека меньше, чем днём ранее.

124 пациента находятся в реанимации. Из них больше половины (74 больных) старше 65 лет. На ИВЛ – 85 человек.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1540 коек: занято – 1219, свободна 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 79 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение в настоящее время проходят 4163 человека. За сутки число таких больных выросло на 17.

На утро 23 ноября число контактных лиц составляет 15 521 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 372 425 человек. Повторную вакцинацию начали 43 556 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии решается судьба новогодних корпоративов.

Руководство управления Роспотребнадзора призвало жителей Бурятии не забывать о ревакцинации.

В Бурятии вакцинация положительным образом повлияла на ситуацию с COVID-19. Интенсивность эпидемиологического процесса ниже, чем ранее, объяснила накануне представитель Роспотребнадзора.





коронавирус профилактика

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