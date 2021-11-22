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В Бурятии объяснили, как вакцинация повлияла на ситуацию с COVID-19

В Бурятии объяснили, как вакцинация повлияла на ситуацию с COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали чаще болеть безработные и дети

В Бурятии на протяжении 1,5 месяцев отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако сейчас интенсивность эпидемиологического процесса ниже, чем в предыдущие волны коронавируса.

- Мы это объясняем активно проводимой вакцинацией. Растёт число защищённых лиц. Это подтверждает то, что темпы прироста, которые мы отмечаем в данной волне, также существенно ниже, чем предыдущие волны. Например, если примерно три недели назад заболеваемость составляла порядка 20%, за прошедшие дни темпы прироста составил 10%. Снижение в два раза, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

По её словам, ещё одной особенностью нынешней ситуации стал рост заболеваемости среди несовершеннолетних. Объясняется это тем, что дети не прививаются.

Также за последние две недели фиксируется рост заболеваемости среди неработающего населения. В Роспотребнадзоре это также объясняют тем, что руководители предприятий следят, чтобы значительная часть работников вакцинировалась, а за неработающими гражданами активного контроля не ведётся.

По данным на утро 22 ноября, в Бурятии завершили первичную вакцинацию 368 753 человек. Повторную вакцинацию начали 43 099 жителей.




коронавирус профилактика вакцинация

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