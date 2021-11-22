Жителей Бурятии призвали не забывать о ревакцинации

Сейчас не все жители вовремя отправляются на повторную прививку
На сегодняшний день в Бурятии вакцинировано от коронавируса 59% всего взрослого населения. Вакцинация активно продолжается. На сегодняшний день есть большое число людей, которые поставили вакцину шесть и более месяцев назад. Их призвали не забыть пройти ревакцинацию.
- Все мы знаем, что эти лица подлежат ревакцинации. Сертификат действителен в течение года, да, но уровень антител становится минимальным после полугода, - подчеркнул заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
В Бурятии ревакцинировано порядка 49 тысяч человек – это 60% от тех, кто должен поставить очередную прививку.
Работодатель будет вправе отстранить сотрудника от обязанностей, пока он не поставит вакцину по истечению полугода после первой. Это касается тех сфер, что указаны в постановлении главного государственного санитарного врача о вакцинации. В их числе, к примеру, медицинские работники, преподаватели, люди, работающие в сфере общепита.
- В постановлении указано, что основная цель – это обеспечение иммунитета работников. Не менее 80%. Коллективный иммунитет обеспечивается вакцинацией и, соответственно, ревакцинацией, для его поддержания, - пояснила Елена Кузьмина.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов во второй раз поставил вакцину от коронавируса ещё в июле. В сентябре он подхватил ковид, но перенёс его в лёгкой форме, что связал как раз с наличием прививки.