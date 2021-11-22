Ситуацию объяснила замруководителя управления Роспотребнадзора
В Бурятии пока нет ответа, будут ли разрешены новогодние корпоративы. Пока ограничение деятельности банкетных залов и ночных клубов действует до 1 декабря. Вопрос по корпоративам будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
- Будем смотреть, как будет развиваться ситуация ближе к концу года. Если заболеваемость снизится, и вакцинация будет продвигаться хорошо, то, возможно, какие-то мероприятия можно будет проводить в обычном режиме, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Она подчеркнула, что заведения, которые рекламируют бронь мест для проведения корпоративов, вводят людей в заблуждение.
- Штаб по этому вопросу будет проходить на следующей неделе. И там мы посмотрим, продлять эту дату, или послабления в ограничениях всё же будут, - закончила Кузьмина.
В прошлом году корпоративы уже были под запретом. А жителей Бурятии призывали провести Новый год дома и воздержаться от походов в гости.
В Бурятии решается судьба новогодних корпоративов
Общество, Фото:
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