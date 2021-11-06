Сделать это можно с документом, подтверждающим вакцинацию первым компонентом
В Бурятии до 31 декабря продолжит действовать система QR-кода. При этом посещение предприятий общественного питания, магазинов непродовольственных товаров и торговых центров возможно также с документом, подтверждающим вакцинацию первым компонентом.
Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии 5 ноября. Данные предприятия можно посещать при наличии у посетителей QR-кода, содержащего сведения о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19, либо справки о медицинском отводе с отрицательным ПЦР-тестом, а также со справкой о получении первого компонента вакцины против COVID-19. Кроме того, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Также до 1 декабря продлено ограничение деятельности банкетных залов и ночных клубов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
В Бурятии кафе и ТЦ можно посещать после первой прививки
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