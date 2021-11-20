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В Иркутской области проведут регистрацию брака на коньках

В Иркутской области проведут регистрацию брака на коньках
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемония состоится на ледовой арене Ангарска

В Ангарске состоится государственная регистрация заключения брака на льду. Необычное событие пройдёт 22 января 2022 года на ледовой арене Дворца спорта «Ермак».

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, в настоящее время на церемонию приглашаются желающие вступить в брак на коньках.

- «О своем намерении принять участие в церемонии бракосочетания на льду в красивую дату просим до 26 ноября сообщить по телефонам: 8 (3955) 53-20-17, 53-57-75, 53-20-27, – отметила начальник Ангарского отдела ЗАГС Елена Гордова.

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