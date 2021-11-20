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В Бурятии состоится чемпионат по шахматам

В Бурятии состоится чемпионат по шахматам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также будет проведено первенство среди юношей и девушек до 19 лет

С 27 ноября по 4 декабря в Улан-Удэ пройдут чемпионат Бурятии по шахматам среди мужчин и женщин, а также первенство республики среди юношей и девушек до 19 лет. Турниры проводятся в городском шахматном клубе.

Регистрация и медицинский допуск участников состоятся по месту проведения 27 ноября с 9:30 до 10:15. Открытие турнира и начало первого тура запланировано на 27 ноября в 10:30. Закрытие и награждение пройдут 4 декабря с 11:00.

Дипломами, медалями и денежными призами наградят участников, занявших первые три места в личных соревнованиях среди мужчин, женщин, юношей и девушек до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.

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