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В Улан-Удэ на карантин закрыты несколько классов

В Улан-Удэ на карантин закрыты несколько классов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше половины школьников города привились от гриппа

В Улан-Удэ более 50% школьников вакцинировались от гриппа, сообщили в пресс-службе мэрии.

О принятых мерах по недопущению распространения гриппа и ОРВИ в городских школах доложила на планёрном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Ежедневно ведётся мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ среди учащихся, а также мониторинг вакцинации. На 16 ноября ОРВИ болели 2248 детей, это 3,40% от общего числа учащихся. Закрыто на карантин четыре класса, в которых учится 120 человек.

- Чтобы не допустить распространения гриппа, ОРВИ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, направлены письма и приказы руководителям образовательных организаций об усилении контроля и ускорении темпов вакцинации против гриппа, о необходимости усиления информационной работы среди родителей о необходимости вакцинации против гриппа, - сообщила Татьяна Митрофанова.

На утро 17 ноября от гриппа и ОРВИ вакцинировано 35 859 детей, что составляет 54,26 % от общей численности учащихся. Всего в школах Улан-Удэ насчитывается 66082 детей.

ОРВИ

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