В Улан-Удэ на карантин закрыты несколько классов

Больше половины школьников города привились от гриппа



В Улан-Удэ более 50% школьников вакцинировались от гриппа, сообщили в пресс-службе мэрии.



О принятых мерах по недопущению распространения гриппа и ОРВИ в городских школах доложила на планёрном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



Ежедневно ведётся мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ среди учащихся, а также мониторинг вакцинации. На 16 ноября ОРВИ болели 2248 детей, это 3,40% от общего числа учащихся. Закрыто на карантин четыре класса, в которых учится 120 человек.



- Чтобы не допустить распространения гриппа, ОРВИ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, направлены письма и приказы руководителям образовательных организаций об усилении контроля и ускорении темпов вакцинации против гриппа, о необходимости усиления информационной работы среди родителей о необходимости вакцинации против гриппа, - сообщила Татьяна Митрофанова.



На утро 17 ноября от гриппа и ОРВИ вакцинировано 35 859 детей, что составляет 54,26 % от общей численности учащихся. Всего в школах Улан-Удэ насчитывается 66082 детей.



