Тревогу забили СМИ
Как выяснила прокурорская проверка, здание детского сада «Земляничка» в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии нуждается в проведении капитального ремонта. Поводом для проверки стала информация, размещённая в СМИ.
Зданию необходимо утепление наружных стен, замена дверей, окон, стропильной системы и кровельного покрытия.
К образовательному учреждению и администрации Мухоршибирского района в лице управления образования предъявлено исковое заявление об обязании обеспечить проведение капитального ремонта здания детского сада.
Суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии через суд отремонтируют детсад
Общество, Фото:
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