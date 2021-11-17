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В Бурятии через суд отремонтируют детсад

В Бурятии через суд отремонтируют детсад
Общество,  Фото:pexels.com
Тревогу забили СМИ

Как выяснила прокурорская проверка, здание детского сада «Земляничка» в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии нуждается в проведении капитального ремонта. Поводом для проверки стала информация, размещённая в СМИ.

Зданию необходимо утепление наружных стен, замена дверей, окон, стропильной системы и кровельного покрытия.

К образовательному учреждению и администрации Мухоршибирского района в лице управления образования предъявлено исковое заявление об обязании обеспечить проведение капитального ремонта здания детского сада.

Суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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