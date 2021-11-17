В Бурятии через суд отремонтируют детсад

Тревогу забили СМИ



Как выяснила прокурорская проверка, здание детского сада «Земляничка» в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии нуждается в проведении капитального ремонта. Поводом для проверки стала информация, размещённая в СМИ.



Зданию необходимо утепление наружных стен, замена дверей, окон, стропильной системы и кровельного покрытия.



К образовательному учреждению и администрации Мухоршибирского района в лице управления образования предъявлено исковое заявление об обязании обеспечить проведение капитального ремонта здания детского сада.



Суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

