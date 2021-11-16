В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Водителям советуют отказаться от дальних поездок



Гидрометцентр Бурятии передал штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за снегопадов и похолодания. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



- 16 ноября вечером по юго-западу и южному Прибайкалью, 17 ноября по республике ожидается снег, местами сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, - говорится в сообщении.



На перевалах автодорог ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.



Водителей в Бурятии призвали соблюдать скоростной режим, а по возможности и вовсе отказаться от дальних поездок.





