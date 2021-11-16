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В Бурятии объявили штормовое предупреждение

В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Водителям советуют отказаться от дальних поездок

Гидрометцентр Бурятии передал штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за снегопадов и похолодания. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

- 16 ноября вечером по юго-западу и южному Прибайкалью, 17 ноября по республике ожидается снег, местами сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, - говорится в сообщении.

На перевалах автодорог ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.

Водителей в Бурятии призвали соблюдать скоростной режим, а по возможности и вовсе отказаться от дальних поездок.


штормовое предупреждение прогноз погоды

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