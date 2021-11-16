Водителям советуют отказаться от дальних поездок
Гидрометцентр Бурятии передал штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за снегопадов и похолодания. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
- 16 ноября вечером по юго-западу и южному Прибайкалью, 17 ноября по республике ожидается снег, местами сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, - говорится в сообщении.
На перевалах автодорог ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.
Водителей в Бурятии призвали соблюдать скоростной режим, а по возможности и вовсе отказаться от дальних поездок.
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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