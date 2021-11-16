Как в Улан-Удэ отследить, где едет автобус или трамвай?

Можно воспользоваться мобильным приложением или найти информацию на сайтах



Как в столице Бурятии отследить, где едет нужный автобус или трамвай?



В приложении «Умный транспорт» на карте отображается:

- где движется муниципальный общественный транспорт и автобусы частных перевозчиков;

- есть ли в городе пробки;

- через сколько минут автобус подъедет к вашей остановке;

- поиск остановок рядом с вашим местоположением.



Прогнозы рассчитываются на основе информации с ГЛОНАСС, установленном во всех автобусах и трамваях. Информация в приложении обновляется каждые 20-40 секунд, при расчётах также учитываются текущие пробки.



Приложение «Умный транспорт» можно найти на App Store или Play Market. Также движение общественного транспорта можно определить с помощью портала bus03.ru, 2ГИС.



Кроме этого, с графиком и схемой движения муниципальных автобусов можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Транспорт» https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/transport-i-svyaz/informatsiya/.



- Телефоны диспетчеров: МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» - 43-41-23, телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта - 45-45-53, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

