Можно воспользоваться мобильным приложением или найти информацию на сайтах
Как в столице Бурятии отследить, где едет нужный автобус или трамвай?
В приложении «Умный транспорт» на карте отображается:
- где движется муниципальный общественный транспорт и автобусы частных перевозчиков;
- есть ли в городе пробки;
- через сколько минут автобус подъедет к вашей остановке;
- поиск остановок рядом с вашим местоположением.
Прогнозы рассчитываются на основе информации с ГЛОНАСС, установленном во всех автобусах и трамваях. Информация в приложении обновляется каждые 20-40 секунд, при расчётах также учитываются текущие пробки.
Приложение «Умный транспорт» можно найти на App Store или Play Market. Также движение общественного транспорта можно определить с помощью портала bus03.ru, 2ГИС.
Кроме этого, с графиком и схемой движения муниципальных автобусов можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Транспорт» https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/transport-i-svyaz/informatsiya/.
- Телефоны диспетчеров: МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» - 43-41-23, телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта - 45-45-53, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Как в Улан-Удэ отследить, где едет автобус или трамвай?
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