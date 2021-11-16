Коронавирус в Бурятии не сдаёт позиции



За прошедшие сутки выявили 237 больных. Это на двое пациентов больше, чем днём ранее. В воскресенье сообщалось о 229 больных, до этого +219, +215, +207 и т.д.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 198 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1521 койка: занято – 1256, свободно – 265 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,5%

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В стационарах получают лечение 1256 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 122 пациента, из которых 74 старше 65 лет, на ИВЛ – 73 пациентов, из них старше 65 – 43.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4006 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 59 107 человек, в том числе 215 за последние сутки.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2081 человек. За прошедшие сутки скончались восемь пациентов, шесть из которых были в старше 65 лет.



Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 451 877 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 434 180 единиц. Завершили вакцинацию 317 683 человек.





По данным управления Роспотребнадзора на утро 16 ноября в Бурятии зарегистрированослучаев заражения COVID-19. Из них 47% (31 080) приходится на жителей Улан-Удэ.