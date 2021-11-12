Улан-удэнцы вынуждены «заталкивать» себя в маршрутки

Горожане вновь жалуются на проблему с переполненным транспортом
Улан-удэнцы вновь жалуются на общественный транспорт. На официальной странице администрации города местная жительница рассказала, как вечером 11 ноября она с трудом уехала в микрорайон Энергетик, куда ходит 95-й маршрут.
На остановке девушка и ещё порядка десяти человек простояли около часа. Проходящие мимо автобусы не останавливались, так как были заполнены пассажирами до отказа.
- В 17:45 ждала 95 маршрут на остановке «ТСК» в сторону Энергетика. Где-то в 18:05 маршрутка проехала полная. Второй автобус тоже полный остановился, а пассажиров уже больше 10 человек, стояли со мной. Несколько человек затолкали прям себя. Остальные остались стоять. Третья маршрутка проехала полная, потом и четвёртая тоже полная проехала, - рассказала горожанка.
По её словам, автобусы других маршрутов в это время проезжали полупустые
- У 95-го же маленькая «Газель», где для стоячих мест нет. На часах где-то 18:40 -18:45. Полусидя, полустоя проехали до улицы Мокрова, потому что два пассажира вышли. И так каждый вечер маршрутка ездит полная, - поделилась возмущённая пассажирка.
При этом она отметила, что таких проблем нет на маршрутах № 21 и №71, которые также ездят в сторону остановки «Химчистка».
На возмущения улан-удэнки представители мэрии официально ответили в комментариях. В администрации сообщили, что с началом учебного года ежедневный выход автобусов на линию маршрута № 95 был увеличен до 30 единиц. Днём автобусы обязаны ходить с интервалом 7-10 минут, после 20:00 – с интервалом 15 минут.
- Перевозчик предупреждён о наличии административной ответственности за перевозку людей сверхколичества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Перевозчику указано усилить контроль за соблюдением интервалов движения в пиковые часы. Работа маршрута включена в план проверок работы городских маршрутов. Руководству маршрутов указано сократить интервалы движения автобусов в пиковые часы, ускорить работу по увеличению парка подвижного состава. Работа маршрутов №№ 77, 95 включена в план проверок работы городских маршрутов, - прокомментировали в городской администрации.
Также здесь дали разъяснения по изменению схем маршрутов под номерами 21 и 71. К сожалению, пока такой возможности нет. «Не представляется возможным из-за увеличения времени пути следования маршрутов, и как следствие, роста количества жалоб пассажиров», - пояснили в мэрии.
Впрочем, планируется рассмотреть возможность увеличения количества автобусов большей вместимости на этом направлении, когда будет обновлён подвижной состав.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно возникла проблема с маршрутом №134. Горожане почти час ждали автобус в Сосновый Бор, сильно опоздав в итоге на работу. Как оказалось, в тот день из строя вышли два автобуса, а заменить изношенные «ЛиАЗы» было нечем.
Улан-удэнцы вынуждены «заталкивать» себя в маршрутки
Общество, Фото:
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