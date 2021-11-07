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Глава Бурятии рассказал, как в Южной Корее борются с ковидом

Глава Бурятии рассказал, как в Южной Корее борются с ковидом
Общество,  Фото:pixabay.com
«Вообще всё жёстко. Но при этом все жители спокойно исполняют все требования», - отмечает Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов вернулся из Кореи и рассказал, как в другой стране борются с коронавирусом.

- Добрый день, земляки! Вернулись из Кореи. В рамках российско-корейского форума, организованного Минвостокразвития, представляли инвестиционный и туристический потенциал республики. Состоялось несколько предметных встреч с представителями корейского бизнеса. Надеюсь, результат будет. Но я хотел бы обратить внимание на другое. На то, как в Корее люди борются с ковидом. В Корее ВСЕ И ВЕЗДЕ НОСЯТ МАСКИ. В любых помещениях, в транспорте, на улице. Вообще везде и все, - пишет глава республики.

Он добавляет, что на входе везде температурный контроль.

- Даже на завтраке в гостинице сидишь за столом, маска рядом. Встал из-за стола официант бежит и просит надеть маску. За чаем идешь в маске! Куар-коды или справка ПЦР на вход везде. На улице заходишь в мелкий ресторанчик, а там обязательная инструкция, что каждый входящий, помимо проверки, ещё должен позвонить по специальному номеру, чтоб отметиться, что ты был в этом в ресторане в такое-то время. И на телефон приходит уведомление, в какие даты в этом ресторане были люди, у которых впоследствии выявлен ковид. Вообще всё жёстко. Но при этом все жители спокойно исполняют все требования. 70% вакцинированных. Хороший пример общего сплочения в борьбе с ковидом. Только так с этой напастью и можно справиться. Уважаемые земляки, нам надо не друг с другом спорить, а всем вместе бороться с ковидом! Всем здоровья! – рассказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», делегация Бурятии под руководством главы республики Алексея Цыденова принимала участие в III форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества.

III форум российско-корейского межрегионального сотрудничества проходил в Республике Корея в городе Ульсан 3-4 ноября. Российскую делегацию на форуме, в состав которой входила делегация из Бурятии, возглавлял министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Также участие в форуме принимали представители институтов развития и государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.


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