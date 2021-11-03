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Делегация Бурятии участвует в форуме в Корее

Делегация Бурятии участвует в форуме в Корее
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии встречается с потенциальными инвесторами

Делегация Бурятии под руководством главы республики Алексея Цыденова принимает участие в III форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который проходит в городе Ульсан. Алексей Цыденов проведёт встречу с потенциальными инвесторами. Он также примет участие в стратегических сессиях форума, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В среду, 3 ноября глава Бурятии провёл встречу с представителями компании «Русхан». Инвесторы представили Алексею Цыденову проект по созданию птицефермы племенного разведения мясо-яичной породы кур ханхяп.

4 ноября Алексей Цыденов примет участие в стратегических сессиях российско-корейского форума. В рамках этих мероприятий Алексей Цыденов выступит с докладами на тему развития туристической отрасли республики, а также расскажет об инвестиционных возможностях региона для потенциальных инвесторов.

III форум российско-корейского межрегионального сотрудничества проходит в Республике Корея в городе Ульсан 3-4 ноября. Российскую делегацию на форуме, в состав которой входит делегация из Бурятии, возглавляет министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Также участие в форуме принимают представители институтов развития и государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.



Южная Корея форум

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