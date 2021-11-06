В Бурятии проведут Геодиктант с видом на Байкал

Одной из площадок просветительской акции станет Байкальский заповедник



В Бурятии визит-центр Байкальского государственного заповедника станет очной площадкой для проведения географического диктанта-2021, который состоится 14 ноября. Соответствующая заявка уже подана его организаторам – Русскому географическому обществу.



Желающие проверить себя на знание географии смогут это сделать в очной, дистанционной и заочной формах. На всех площадках диктант стартует в 11 часов по местному времени.



Чтобы принять участие в этом событии, можно обратиться непосредственно в заповедник. Зарегистрироваться можно по электронной почте metodist07uu@mail.ru, по номеру телефона: 8 (950) 390-75-29 или лично на площадке в визит-центре «Байкал заповедный».



Для тех, кто выберет для себя привычную, традиционную обстановку – за столом и с ручкой в руках, в визит-центре подготовят всё необходимое для приёма 40 человек. На «экзамен» нужно будет взять документ, удостоверяющий личность.



В географическом диктанте 40 вопросов, разделённых на две части. В первой части базового уровня их десять – общеизвестные факты из географии. Остальные 30 вопросов сложнее – потребуются логика, эрудиция, образное мышление.



- Работа нашей площадки начнется в 11 часов на втором этаже в кафе-зоне. В течение часа проведем регистрацию и выдадим бланки для написания диктанта. Затем в 12 часов – инструктаж по заполнению и небольшая викторина, чтобы настроить всех на необходимый лад. В 12:15 – старт Геодиктанта, а в 13:10 его завершение. По окончанию диктанта все участники смогут угоститься нашим травяным байкальским чаем и посмотреть экспозиции визит-центра, - рассказала Елена Павлюк, руководитель визит-центра «Байкал Заповедный».



Вход в визит-центр для желающих проверить свои знания в этот день будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



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