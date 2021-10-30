Житель Бурятии осуждён в четвёртый раз за пьяную езду

Суд назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы
20 октября Иволгинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Подсудимый, будучи трижды привлечённым к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», вновь управлял авто в состоянии алкогольного опьянения.
- В ходе судебного следствия установлено, что 24 июля 2021 года гражданин С. был остановлен сотрудниками ГИБДД и в ходе разбирательства установлен факт нахождения гражданина С. в состоянии алкогольного опьянения, наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе гражданином С. составило 0,35 мл/литр, - сообщили в суде.
Суд признал жителя республики виновным, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 2 месяца, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на срок 4 года.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в суде.
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