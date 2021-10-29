Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года

85 позиция на тепловой карте России
По результатам стратегической сессии минздрава России Бурятия не достигла плановых показателей за шесть месяцев 2021 года и заняла 85 место из 85 регионов страны. К слову, соседняя Иркутская область оказалась на 25 месте, а Забайкалье на 64.
Анализировались отчётные данные по исполнению показателей и бюджетных ассигнований.
Плановые показатели не были достигнуты в области первичной медико-санитарной помощи, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в детском здравоохранении, а также в области медицинских кадров, единой государственной информационной системы и экспорта медицинских услуг.
Низкое исполнение бюджетных ассигнований за 6 месяцев 2021 года связано с исполнением закупочных процедур. На 26 октября кассовое исполнение составляет 52,34%, срок исполнения контрактов – декабрь 2021 года. «В настоящее время работа по закупкам проводится в плановом порядке, находится на контроле Минздрава РБ. Рисков неисполнения нет», - прокомментировали в министерстве.
Отметим, что одним из основных показателей, характеризующих состояние здравоохранения региона, является обеспеченность медицинскими кадрами и первичная медико-санитарная помощь. По состоянию на первое полугодие 2021 года, в Бурятии не хватает 332 врачей. Отставание от плана составляет 12%.
Похожая ситуация сложилась среди медработников среднего звена. В республике не хватает фельдшеров, лаборантов, акушеров, медсестёр и медбратьев. Всего открыто 312 вакансий по этим профессиям.
Кадровый голод
В 2021 году отмечается значительная текучесть врачебного персонала в сёлах республики. По сравнению с прошлыми годами уволилось 155 человек, в том числе 70 врачей из центральных районных больниц. Аналогичная ситуация наблюдается среди среднего медперсонала. Убыло всего 228 медсестёр, в том числе из ЦРБ 126 человек.
На первое полугодие укомплектованность врачами и средними медработниками организаций, оказывающих амбулаторную помощь, не достигла плановых показателей.
- На сегодня нам в районные больницы необходимо 134 врача и 157 средних медработников, в малые города нужен 41 врач. Всего требуется 332 врача, в том числе наибольший дефицит по специальностям: анестезиология и реаниматология – 13 врачей, общеврачебная (семейная) практика – 27 врачей, педиатрия (участковые педиатры) – 51 врач, терапия (участковые терапевты) – 36 врачей. Не хватает врачей специалистов: офтальмологов, инфекционистов, эндокринологов, кардиологов, отоларингологов, онкологов, дерматовенерологов, неврологов, - сообщили «Байкал-Daily» в министерстве здравоохранения Бурятии.
В минздраве Бурятии кадровый голод объясняют тем, что число прибывших сотрудников не перекрывает число убывших.
- Основными причинами увольнения являются переезд в другие субъекты – 27%, переход в другие ведомства и частные медицинские организации – 26%, выход на пенсию - 25% от общего числа уволенных, - добавили в министерстве.
С целью снижения кадрового дефицита минздравом и правительством Бурятии проводится ряд мероприятий. Во-первых, это целевая подготовка врачей. С 2019 года количество целевых мест увеличено на 63 и составило 188 мест. Всего в рамках целевого договора обучается 747 студентов в 14 вузах России. По программе клинической ординатуры в настоящее время обучаются 70 врачей, в том числе 38 ординаторов 1 года обучения.
Подготовка средних медицинских работников проводится в двух республиканских медицинских колледжах. С 2019 года количество бюджетных мест в колледжах увеличилось в 2 раза с 203 до 438, при этом, 80% составляют целевые места.
- В ноябре 2020 года главой Бурятии Алексеем Цыденовым дополнительно выделены финансовые средства на бюджетное обучение с заключением договоров о целевом обучении 27 студентов старших курсов, обучающихся на договорной основе. В настоящее время в медицинских колледжах обучаются 665 студентов по договору о целевом обучении.
Возврат целевых выпускников вузов и ссузов ежегодно составляет от 65 до 75%. В 2021 году из 46 ординаторов трудоустроились 41 или 89,1%. Также активно проводятся повышение квалификации и профессиональная переподготовка, в том числе за счёт средств федерального бюджета, - отмечают в республиканском минздраве.
По федеральным программам «Земский доктор» / «Земский фельдшер» за всё время привлечены и закреплены 996 врачей-специалистов и 77 фельдшеров. В 2021 году с учётом потребности запланировано трудоустроить 80 врачей и 26 фельдшеров. На сегодня трудоустроено 34 врача и 16 фельдшеров.
Причины увольнения «земских врачей»
Имеются трудности в привлечении врачей в малые города. В настоящее время совместно с главой Бурятии прорабатывается вопрос о повышении выплат с одного миллиона до двух в 2022 году.
В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» предоставляются республиканские выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей: врачам в размере 800 тыс. рублей, средним медицинским работникам неукомплектованных ФАПов по 200 тыс. рублей. За 6 лет республиканские выплаты получили 92 врача и 37 средних медицинских работников.
В 2021 году трудоустроено 10 врачей в поликлиники Улан-Удэ из 18, обучается 3 анестезиолога-реаниматолога. До конца года планируется закрыть все ставки, которые участвуют в программах – это около 50 врачей и 10 фельдшеров.
- При анализе закрепления участников программы 57% врачей и 91% средних медицинских работника продолжают работать после окончания 5-летнего контракта, 23% врачей и 9% фельдшеров расторгнули контракт до его окончания. По данным анкетирования, основные причины увольнения «земских врачей» - это отсутствие благоустроенного жилья, развитой инфраструктуры, невозможность трудоустройства супруга, низкая заработная плата и невозможность профессионального роста, - поясняют в минздраве.
Меры поддержки
В 2021 году по инициативе главы Бурятии и Народного Хурала стартовал проект «100 домов» для медицинского работника. Он рассчитан на то, что врач вносит первоначальный взнос 30% от стоимости жилья, остальные ипотечные выплаты делает республиканский бюджет.
Всего выделено из республиканского бюджета 18,3 млн. рублей. В настоящее время этой мерой соцподдержки воспользовались 26 медицинских работников, заключено соглашений на сумму более 725 тыс. рублей. 43 человека получили одобрение и заняты поиском жилья.
- Также введено первоочередное право на предоставление их детям мест в детских садах по месту жительства для медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь в государственных медицинских организациях. Совместно с муниципальными образованиями и минсельхозом Бурятии отрабатывается вопрос о строительстве служебного жилья в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», - добавляют в ведомстве.
Для привлечения и закрепления медицинских работников в настоящее время разрабатываются дополнительные меры. Это, во – первых, усиление профориентационной работы со школьниками в районах с наименьшей укомплектованностью - дополнительная подготовка по профильным предметам совместно с министерством образования и науки Бурятия.
Далее работа с целевыми студентами. Сейчас определены кураторы минздрава по каждому медицинскому вузу, которые должны курировать «целевиков», проводить работу по привлечению будущих врачей.
- С целью закрепления уже работающих врачей необходимо развитие системы наставничества, обучения по типу корпоративного университета, формирование кадрового резерва. Особое внимание необходимо уделить имиджу медицинской профессии. В этом отношении особое внимание уделяется информационной политике, отслеживаются публикации в социальных сетях, проводятся конкурсы профессионального мастерства – лучший ФАП, лучший участковый педиатр, лучший врач, лучший средний медицинский работник, - продолжают в минздраве.
В связи с острым дефицитом врачей в первичном звене здравоохранения рассматривается вопрос об увеличении финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Бурятии «Развитие здравоохранения» с 15 млн. рублей до 30 (в том числе по программе малых городов).
В первичной медико-санитарной помощи наибольшие проблемы связанны с обеспеченностью доступности в сельских территориях.
- Плотность населения в Бурятии ниже, а отдалённость населённых пунктов больше. Если в центральной полосе России четырёхчасовой норматив выдерживается, например, при том же инсульте или инфаркте, то у нас это проблема. Хоть мы и пользуемся санитарной авиацией, тем не менее, бывают сложности. Очень часто бывает нелётная погода: дождь, ветер, и уже вертолёт не может вылететь. Поэтому до сосудистых центров в отдалённых районах проблематично довезти вовремя, - рассказала «Байкал-Daily» начальник отдела организационно - правовой работы министерства здравоохранения Бурятии Ирина Раднаева.
Сердечно-сосудистые заболевания
Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то план по профилактике больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения в Бурятии не выполнен на 1,6%, а по больничной летальности от инфаркта миокарда на 5%.
- Данные показатели выросли в связи с поздним обращением больных за медицинской помощью, а также возросшим отрицательным влиянием постковидных осложнений на сердечно-сосудистую систему, - отмечают в министерстве.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», созданный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», предусматривает переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра Республиканской клинической больницы имени Семашко и первичных сосудистых отделений Больницы скорой медицинской помощи и Гусиноозёрской ЦРБ. В 2021 году на эти цели из средств федерального бюджета выделено более 75 млн. руб.
Запланировано к поставке и вводу в эксплуатацию 101 единица оборудования (РКБ им. Н.А. Семашко - 9 ед., БСМП – 77 ед., Гусиноозерская ЦРБ - 15 ед.).
Как отмечают в региональном минздраве, по состоянию на 1 октября 2021 года, все договоры на поставку заключены. На данный момент поставлено и введено в эксплуатацию 30 единиц оборудования, среди них – компьютерный томограф в БСМП.
Онкологические заболевания
По итогам реализации нацпроекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года показатели по доле злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, и доле лиц, прошедших обследование/ лечение (из числа состоящих под диспансерным наблюдением), ниже плановых. Непростая ситуация с онкологическими заболеваниями обусловлена в том числе пандемией коронавируса.
Тем не менее, для привлечения людей на обследование и выявление раковых заболеваний на ранних стадиях в Бурятии проводятся всевозможные акции. В октябре 2021 года в республике, как и по всей стране, проходит акция «Розовый октябрь». Она призвана напомнить о важности своевременной профилактики рака груди.
По словам Марии Ринчиндоржиевой, главного внештатного специалиста по акушерству минздрава Бурятии, рак груди уже долгие годы находится на первом месте в структуре онкологических заболеваний у женщин. На втором месте – рак шейки матки.
- Начиная с 2019 года, мы начали в республике реализовывать пилотный проект по раннему выявлению рака шейки матки. Уже сегодня можно говорить, что мы достигли индикаторов. Для сравнения: в 2019 году у нас в республике было выявлено 90 раков шейки матки. Когда мы начали реализовывать проект, в 2020 году выявлено 166 случаев, за 9 месяцев этого года 133. Видно, что у нас план выполняется, - рассказывает Марина Ринчиндоржиева.
Она отмечает, за 9 месяцев 2021 года в Бурятии докторами осмотрено более 250 тысяч женщин, что составляет 82,5% от числа женщин от 21 до 65 лет.
Лечение иностранцев
Наряду со всем вышеперечисленным, сократилось количество пролеченных иностранных граждан. Это связано с трудной эпидемиологической ситуацией и закрытием границы с Монголией.
- Данный показатель включён в региональный проект «Экспорт медицинских услуг» и предусматривает полный цикл обследования и лечения больного. В настоящее время 156 иностранных граждан получили лечение в стационаре, 5 человек – в дневном стационаре, и почти 17 тысяч человек прошли лечение амбулаторно на 0,277 млн. долларов США. Индикативный показатель исполнен (100 человек и 0,0001 млн. долларов США или 100 долларов), - объясняют в республиканском минздраве.
Также главный врач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов рассказал, что больница готова оказывать медицинскую помощь жителям соседней страны и даже выезжать к ним, но закрытые границы не позволяют этого сделать.
- У нас есть договор с сопредельной стороной Монголии, а сейчас границы закрыты, и экспортировать-то нечего. По-хорошему, конечно, нужно помогать соседям. Если бы, например, наши пограничники или таможня разрешили бы нам, медикам, во время пандемии выезжать на ту сторону, мы могли бы оказывать помощь, согласно договору, беременным и детям до трёх лет, - рассказал «Байкал-Daily» Дамнин Мунконов.
Ухудшение демографической ситуации
В части цифровизации системы здравоохранения Бурятии есть проблемы в области дистанционной записи на приём к врачу. Здесь показатель не достигнут на 13,8%. «Нехватка врачей ведёт к невыполнению индикатора, не всегда граждане могут записаться из-за отсутствия качественной интернет-связи. Для достижения индикатора в медицинских организациях установлены более 6000 автоматизированных рабочих мест, более 400 филиалов медицинских организаций подключены к защищенной сети», - пояснили в минздраве.
Ухудшается и демографическая ситуация в Бурятии. За 8 месяцев 2021 года отмечается снижение рождаемости на 3,2% и рост общей смертности за аналогичный период 2020 года на 23,7%. Естественный прирост населения снизился с 2,0 до -1,7.
- Всего зарегистрировано 9893 умерших, что на 2034 человека (25,9%) больше, чем за аналогичный период 2020 года (7859). В структуре общей смертности за 9 месяцев 2021 года первое место занимают болезни системы кровообращения 34,5% (3410 сл.), второе – COVID-19 15,6% (1546 сл.), третье – новообразования 12,7 (1252 сл.), четвёртое место – внешние причины 9,1% (904 сл.), пятое – симптомы, признаки и отклонения от нормы 7,8% (767 сл.). В 2020 году в структуре общей смертности занимали: 1 место – болезни системы кровообращения, 2 место - новообразования, 3 место – внешние причины, 4 место – симптомы, признаки и отклонения от нормы, 5 место – болезни органов пищеварения, - сообщили в министерстве.
Смертность ниже РФ на 11,4%, ДФО – 6,7%. По сравнению с другими регионами показатели по смертности в Бурятии получше – мы на 19 месте в РФ, и на 3 месте в ДФО.
В министерстве здравоохранения Бурятии добавили, что все показатели являются динамическими, окончательная их оценка будет приведена по итогам 2021 года.