Участники группировки также выступали против выходцев из Центральной Азии и отдельных социальных групп
ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
- Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп, - отметили в ФСБ.
По данным спецслужбы, в экстремистскую структуру активно втягивались представители молодёжи, в том числе из учебных заведений республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.
В отношении организатора и трёх активных участников группировки возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В Бурятии задержали группировку праворадикалов, готовившую акции против органов госвласти
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях участвовали команды Советского района
Объект строится на региональной дороге около села Нижний Саянтуй
В большинстве муниципальных образований с 1 по 3 ноября откроют дежурные группы
Ангелина Пищалкина выиграла бронзовую награду в весовой категории до 52 кг
Родственникам показали, как живут осуждённые
Мужчина заприметил дом для кражи во время работы
Односельчане воспользовались отсутствием бизнесмена
Женщину выявили с помощью «контрольной закупки» на рынке
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной церемонии вручения сертификатов
Дорожные полицейские проверяли документы, состояние шин и прочее
Женщина оскорбляла девочку, угрожала убийством, избивала, кусала и душила
Органу исполнительной власти исполнилось 30 лет
Состоялся интересный профессиональный конкурс
Роспотребнадзор озвучил итоги надзора за дошкольными учреждениями
Восточная плодожорка способна уничтожить почти весь урожай