В Бурятии задержали группировку праворадикалов, готовившую акции против органов госвласти

Участники группировки также выступали против выходцев из Центральной Азии и отдельных социальных групп



ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



- Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп, - отметили в ФСБ.



По данным спецслужбы, в экстремистскую структуру активно втягивались представители молодёжи, в том числе из учебных заведений республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.



В отношении организатора и трёх активных участников группировки возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



