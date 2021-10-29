Борцу Евгению Жербаеву вручили сертификат на квартиру

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной церемонии вручения сертификатов
Сегодня, 29 октября, в правительстве Бурятии прошла торжественная церемония вручения сертификатов на получение единовременных государственных спортивных премий бронзовому призёру чемпионата мира по вольной борьбе Евгению Жербаеву и его тренеру Валерию Николаевичу Иванову.
- Мне пришло много сообщений, когда Евгений шёл уверенно, побеждал в схватках. Очень много людей переживали и болели. Конечно, нам бы хотелось «золото», но мы и «бронзу» столько времени не имели, что она для нас стала с «золотым» оттенком. Евгений, поверь, все ждут, когда ты получишь золотую медаль. Мне кажется, что с такой поддержкой, которая есть в республике, всё должно сложиться, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
14 лет Республика Бурятия ждала медалей по вольной борьбе мирового значения.
- На самом деле такой сложный и долгий путь был к этой медали. Если бы не чемпионат России в Улан-Удэ, наверное, и не попал бы на чемпионат мира. Ведь с этого чемпионата всё началось. Может, в другом месте и не так выступил. И то, что в финале проиграл не стало никакой преградой. На самом деле «прикидки» были сложнее самого чемпионата в психологическом плане. Спасибо всем за то, что у меня будет свой угол. Теперь мне будет намного проще бороться и тренироваться. И ещё есть время, и я думаю ещё выстрелю не раз, - поделился бронзовый призёр чемпионата мира Евгений Жербаев.
А также спортсмену от Республики Бурятия вручили денежный сертификат на сумму 116 256 рублей. Таким же денежным сертификатом был награждён личный тренер спортсмена, заслуженный тренер России и РСФСР Валерий Иванов за успешную подготовку бронзового призёра чемпионата мира по вольной борьбе.
Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 70 кг. В борьбе за бронзу он оказался сильнее спортсмена из Армении. Поединок завершился разгромной победой Жербаева со счётом 6:0.
В начале октября на торжественной встрече борца в аэропорту Евгений Жербаев признавался, что после выигранной медали «сейчас глаза горят», и ему не терпится отправиться на тренировки. Он поблагодарил родителей, тренеров и партнёра федерации спортивной борьбы Бурятии - Забайкальское горнорудное предприятие.
- В первую очередь хочу поблагодарить своих родителей. Дальше хочу, конечно, поблагодарить своего тренера Валерия Николаевича, который всегда верил, верит и будет верить в наши победы. Цыбика Цыденжаповича, конечно, это, можно сказать, наш очень везучий тренер: когда с ним едем, без медалей не возвращаемся. Конечно, хочу поблагодарить партнёров нашей федерации борьбы – ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие – ред.), - обратился тогда Жербаев.
Борцу Евгению Жербаеву вручили сертификат на квартиру
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