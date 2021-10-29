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В заказниках Бурятии диких кабанов подкармливают картошкой

В заказниках Бурятии диких кабанов подкармливают картошкой
Общество,  Фото:Бурприрода
«Бурприрода» обустраивает кормовые площадки для животных

В 13 заказниках регионального значения «Бурприрода» проводятся биотехнические мероприятия - устройство кормовых площадок и солонцов.

Снежинский заказник считается самым крупным по площади заказником республики. Он занимает площадь более 238 тысяч гектаров. Эту местность называют швейцарскими Альпами. В заказник входит обширная водосборная территория реки Снежная в центральной части хребта Хамар-Дабан.

Здесь можно встретить изюбря, лося, сибирскую косулю, кабаргу и символа сибирской тайги – пушистого зверька соболя.

Водятся здесь также и рысь, росомаха, лисица, бурый медведь и волк. В гольцовой части заказника обитает находящаяся на грани исчезновения хамар-дабанская популяция диких северных оленей.


- Подкормка позволяет диким животным пережить сезонные голодные периоды. Например, сочным картофелем лакомятся кабаны, а соль любят изюбри, лоси, косули, зайцы. Кстати, кабанов в Снежинском заказнике по последнему учёту было около 170 особей, - отмечает государственный инспектор «Бурприрода» Зоригто Батуев.

Всего в заказниках республики будут размещены 1 тонна картофеля для подкормки кабанов, более 15 тонн соли, 11 тонн овса фуражного.

Подобные биотехнические мероприятия позволяют увеличить численность популяции диких животных в заказниках «Бурприрода», сообщили в пресс-службе.
природа животные

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