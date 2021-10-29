Жительница Бурятии едва не убила мужа во время ссоры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщине дали условный срок



Приговором Прибайкальского районного суда жительница Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Так, в одном селе сожители снимали комнату в квартире, принадлежащей их знакомому. Проживали втроем. В один из весенних дней они решили совместно употребить спиртное. После того, как компания выпила очередную бутылку спирта, владелец квартиры вспомнил, что ему в этот день назначен приём в администрации. Одному ему идти не хотелось, поэтому он попросил женщину сходить с ним, с чем последняя согласилась.



Когда они уходили, дома оставался гражданский муж женщины. Через какое-то время последняя вернулась домой, сожитель на почве ревности и её долгого отсутствия начал предъявлять претензии. Мужчина нанёс удар кулаком по лицу гражданской жены, которая в свою очередь, защищаясь, нанесла ему ножом несколько ранений в области лица. В ходе потасовки она также нанесла ему ножом один удар в область живота, в результате чего причинила своему сожителю тяжкий вред здоровью. После жительница Бурятии предприняла меры по оказанию первой помощи потерпевшему и вызову скорой помощи.



В суде женщина свою вину признала полностью. На основании исследованных судом доказательств была признана виновной. Потерпевший просил не лишать её свободы, поскольку он был инициатором конфликта, сожительница сопроводила его в больницу, приходила к нему, принесла свои извинения, он её простил, претензий к ней не имеет, проживают вместе. Учитывая мнение потерпевшего и ряд смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы условно.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в суде.





