В Бурятии семилетнюю девочку обеспечили путёвкой в детсад

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В вопросе разбирался детский омбудсмен



Опекун семилетней девочки обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной по вопросу предоставления места в детском саду.



Женщина взяла под опеку ребёнка в августе 2021 года, по уважительным причинам девочка не могла пойти в 1 класс. С момента установления опеки женщина подала заявление о постановке ребёнка в очередь на получение места в дошкольном учреждении в электронной системе, указав один определённый детский сад.



- Мы выяснили, что ребёнку исполнилось полных 7 лет и это уже школьный возраст, возрастной группы 7-8 лет в электронной системе нет, поэтому в очередь ребёнок не был включён. Законодательство предусматривает посещение детьми дошкольных образовательных учреждений до 8 лет, девочка имеет право посещать детский сад, - написала Наталья Ганькина на своей странице в соцсети.



Тогда в аппарате уполномоченного обратились в комитетом по образованию администрации Улан – Удэ. На момент обращения руководитель дошкольного образовательного учреждения уже сформирована заявка на комплектование группы детей 6-7 лет.



- Совместно с учредителем решили, что заведующая подаст дополнительную заявку на возрастную группу 7-8 лет. Дополнительная заявка подана и в настоящее время девочка посещает желаемый детский сад, - продолжила Наталья Ганькина.



Опекун поделилась, что девочка успешно адаптируется в детском коллективе и стала более общительная.

