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В Бурятии семилетнюю девочку обеспечили путёвкой в детсад

В Бурятии семилетнюю девочку обеспечили путёвкой в детсад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В вопросе разбирался детский омбудсмен

Опекун семилетней девочки обратилась к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной по вопросу предоставления места в детском саду.

Женщина взяла под опеку ребёнка в августе 2021 года, по уважительным причинам девочка не могла пойти в 1 класс. С момента установления опеки женщина подала заявление о постановке ребёнка в очередь на получение места в дошкольном учреждении в электронной системе, указав один определённый детский сад.

- Мы выяснили, что ребёнку исполнилось полных 7 лет и это уже школьный возраст, возрастной группы 7-8 лет в электронной системе нет, поэтому в очередь ребёнок не был включён. Законодательство предусматривает посещение детьми дошкольных образовательных учреждений до 8 лет, девочка имеет право посещать детский сад, - написала Наталья Ганькина на своей странице в соцсети.

Тогда в аппарате уполномоченного обратились в комитетом по образованию администрации Улан – Удэ. На момент обращения руководитель дошкольного образовательного учреждения уже сформирована заявка на комплектование группы детей 6-7 лет.

- Совместно с учредителем решили, что заведующая подаст дополнительную заявку на возрастную группу 7-8 лет. Дополнительная заявка подана и в настоящее время девочка посещает желаемый детский сад, - продолжила Наталья Ганькина.

Опекун поделилась, что девочка успешно адаптируется в детском коллективе и стала более общительная.
уполномоченный по правам ребенка детские сады

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