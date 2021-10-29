 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

28 октября

Популярное

В Улан-Удэ эвакуировали учащихся школы № 26

В Улан-Удэ эвакуировали учащихся школы № 26
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На место выехали пожарные
 
В Улан-Удэ эвакуировали учеников и сотрудников школы № 26. По предварительным данным, было эвакуировано более 800 человек.

В соцсетях распространилась информация о пожаре в образовательном учреждении. Но в ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без распространения.

В Главном управлении обещали дать более полную информацию по инциденту немного позже.




школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудники УФСИН сдали кровь для больной женщины
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН сдали кровь для больной женщины
Общество, 29.10.2021
Кровь необходима для скорейшего выздоровления
В Иркутской области пройдут сплошные проверки водителей
В Иркутской области пройдут сплошные проверки водителей
Общество, 29.10.2021
Дорожные полицейские будут выявлять нетрезвых автомобилистов 
В Бурятии ветерану войны исполнилось 102 года
В Бурятии ветерану войны исполнилось 102 года
Общество, 29.10.2021
Жители села Горячинск поздравили Иннокентия Константиновича с днём рождения
Жители Бурятии снимают стресс сериалами в жанре хоррор
Жители Бурятии снимают стресс сериалами в жанре хоррор
Общество, 29.10.2021
Осенью «ужастики» стали фаворитами у зрителей «МегаФон ТВ»
В нацпарке в Бурятии появился автомобиль повышенной проходимости
В нацпарке в Бурятии появился автомобиль повышенной проходимости
Общество, 29.10.2021
ГАЗ «Вепрь» будут использовать в труднодоступных территориях 
Два низкопольных автобуса будут работать в Улан-Удэ
Два низкопольных автобуса будут работать в Улан-Удэ
Общество, 29.10.2021
В эти автобусы вмещается до 100 пассажиров 
В Бурятии скончались шесть больных COVID-19
В Бурятии скончались шесть больных COVID-19
Общество, 29.10.2021
Общее число летальных случаев приближается в двум тысячам 
Алексей Цыденов встретился с претендентом на должность главы Заиграевского района
Алексей Цыденов встретился с претендентом на должность главы Заиграевского района
Общество, 29.10.2021
В ходе встречи Виталий Хамарханов рассказал о проблемах района и планах дальнейшего развития
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 29.10.2021
Отключение холодного водоснабжения запланировано в микрорайоне Загорск 
Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице
Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице
Общество, 29.10.2021
Женщину приговорили у обязательным работам 
Двое улан-удэнцев осуждены за подделку алкоголя
Двое улан-удэнцев осуждены за подделку алкоголя
Общество, 29.10.2021
Мужчины продали продукцию на 5,6 млн рублей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^