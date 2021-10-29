В Улан-Удэ эвакуировали учащихся школы № 26

На место выехали пожарные
В Улан-Удэ эвакуировали учеников и сотрудников школы № 26. По предварительным данным, было эвакуировано более 800 человек.
В соцсетях распространилась информация о пожаре в образовательном учреждении. Но в ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без распространения.
В Главном управлении обещали дать более полную информацию по инциденту немного позже.
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