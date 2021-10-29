В соревнованиях участвовали команды Советского района
28 октября в столице Бурятии прошёл турнир по мини-футболу среди подростков Советского района. Юным футболистам предстояло проверить свои физическую и техническую готовность, тактическую смекалку, определить, над чем в дальнейшем предстоит ещё поработать на тренировках.
- Каждая игра всегда приносит её участникам массу ярких впечатлений. И этот турнир не стал исключением. Болельщики смогли в полной мере оценить спортивное мастерство каждого из участников, - сообщает пресс-служба администрации Советского района.
По итогам турнира первое место завоевала команда «Центр». Вторыми стали футболисты из команды «Левый берег». Третье место заняла объединённая команда посёлка Стеклозавод и станции Дивизионная. Все участники турнира получили сладкие призы.
Мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни и повышение уровня физической подготовленности несовершеннолетних, проводилось в рамках месячника по профилактике наркомании, табакокурения и ВИЧ-инфекции.
Подростки Улан-Удэ сразились в турнире по мини-футболу
Общество, Фото:
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