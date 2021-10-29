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В Бурятии ветерану войны исполнилось 102 года

В Бурятии ветерану войны исполнилось 102 года
Общество,  Фото:группа «Прибайкалье-инфо.24/7»
Жители села Горячинск поздравили Иннокентия Константиновича с днём рождения

Ветерану войны Иннокентию Константиновичу Шилкину сегодня исполняется 102 года. Ветеран труда, старейший связист «Ростелекома», ещё до Великой Отечественной войны он освоил профессию телеграфиста.

В армию ушёл добровольцем. Война его застала на Дальнем Востоке. Надо было оберегать восточную границу Родины от возможного нападения милитаристской Японии - союзницы фашистской Германии. 

- Когда японцы вторглись в район северо-восточного Китая вблизи границы с нашей страной, китайское правительство попросило о помощи Советский Союз. Так Иннокентий Шилкин стал участником боевых действий. Благодаря успешному наступлению наших войск Япония была повержена, враг не смог перейти нашу границу. А дети, внуки и правнуки гордятся своим Победителем, - отмечают земляки Иннокентия Константиновича, жители села Горячинск.

Жители Горячинска поздравили ветерана с днём рождения:

«Дорогой Иннокентий Константинович, наш дядя Кеша! Поздравляем Вас с днём Рождения! Желаем в свои 102 быть оптимистом, не унывать, стараться не болеть и не стареть, для молодёжи служить примером того, как можно дожить до столь почтенного возраста в добром здравии, рассудке и памяти! Вы — гордость для нас. Поздравляем Вас с этой значительной датой. Подумать только, сколько событий произошло на Вашем веку! Вы долгожитель, но для своих годов держитесь молодцом, - поздравляют его сельчане».

«Перенесший много ран,
Переживший много бед,
С Днем рождения, ветеран
Славных воинских побед!
В наши дни вы - совесть, честь
И весенний рост травы.
Хорошо, что в мире есть
Наш освободитель - вы!
И живите целый век,
Да потом - ещё не год,
Самый Лучший Человек,
Без болезней и невзгод!»

Справка:

Иннокентий Константинович Шилкин родился 29 октября 1919 в селе Горячинск Бурятской АССР в семье Федосьи Дмитриевны и Константина Никитича Шилкиных. Отец Иннокентия воевал в Первую мировую войну с немцами. В семье шестеро детей, которые с малых лет были приучены к труду, помогали отцу и матери. В 1936 году отца арестовали, и Иннокентию пришлось идти работать, чтобы прокормить большую семью, в Баргузинскую районную контору радиосхем. Одновременно учился на телеграфиста. В армию ушёл добровольцем в октябре 1940 года. Командир радиосвязи средней мощности 21 отдельного полка связи 15 армии. Воевал на территории Китая, освобождал Китай от японских милитаристов. Вернулся домой из Китая 27 мая 1946 года. Имеет орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

Работал в Горячинском узле связи с 1946 года и до самой пенсии. Ветеран труда, старейший связист «Ростелекома». Почётный гражданин Прибайкальского района Бурятии.

ветераны ВОВ

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