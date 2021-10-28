До Бурятии добрались жители Якутии, едущие в Лондон на лошадях









Они начали конный поход на лошадях местной породы из Оймяконского района, где находится российский Полюс холода, в Лондон в марте. За два года они намерены преодолеть 15 тыс. км, сообщал весной ТАСС со ссылкой на этнокультурный центр им. А. Н. Громова в селе Ючюгей Оймяконского района.



- Они едут на четырёх лошадях в Лондон. Планируют в течение двух лет туда добраться на якутских лошадях, а для этого ежедневно [преодолевать] примерно по 50 км, - сказали в центре. По словам собеседника агентства, одна из целей поездки - показать выносливость якутской породы лошадей, которые способны преодолеть 15 тыс. км в разные времена года, при разных ландшафтах и климатических условиях.



В проекте участвуют уроженец Оймяконского района Дугуйдан Винокуров и его зять Мичил Неустроев. В центре отметили, что отец Винокурова - опытный коневод, более 50 лет работающий с лошадьми.







Два жителя Якутии, планирующие добраться на лошадях до Лондона, доехали до Бурятии.- Вчера, 26 октября, ночевали на границе Республики Бурятии. Сегодня прибыли в первый населённый пункт Бурятии – Таксимо. В общем проехали с Якутии чуть больше 3000 километров, состояние лошадей хорошее. Всем передаем большой привет с Бурятии, - написали мужчины в соцсети.