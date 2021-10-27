По предварительным данным, пострадавших нет
В Улан-Удэ произошёл взрыв в многоквартирном доме по улице Московской. Об этом сообщается в аккаунте телеканала «Тивиком»
- В одной квартире обвалилась стена, в детской комнате выбило стекла, и замкнуло стиральную машинку, так что она практически вся сгорела. Ещё в одной комнате съехала смежная «стена», - говорится здесь.
Как сообщил источник, пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии, полицейские.
В Улан-Удэ в многоэтажке прогремел взрыв
Общество, Фото:
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