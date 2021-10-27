В Улан-Удэ в многоэтажке прогремел взрыв

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По предварительным данным, пострадавших нет



В Улан-Удэ произошёл взрыв в многоквартирном доме по улице Московской. Об этом сообщается в аккаунте телеканала «Тивиком»



- В одной квартире обвалилась стена, в детской комнате выбило стекла, и замкнуло стиральную машинку, так что она практически вся сгорела. Ещё в одной комнате съехала смежная «стена», - говорится здесь.



Как сообщил источник, пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работали сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии, полицейские.

