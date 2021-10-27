Поручение о такой рекомендации было дано на оперштабе
В Бурятии 25 октября состоялось очередное заседание оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса. По его итогам главам муниципальных образований и мэру Улан-Удэ дано поручение усилить проведение профилактических мероприятий в общественном транспорте.
Также им поручено рекомендовать водителям общественного транспорта не начинать движение, если в салоне находятся пассажиры без средств индивидуальной защиты.
Как сообщал «Байкал-Daily», в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября жители Бурятии во многие места смогут попасть лишь при наличии QR-кода о вакцинации против коронавируса. Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани.
В Бурятии водителям рекомендовали не начинать движение с пассажирами без масок
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