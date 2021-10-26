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Жители Бурятии без QR-кодов смогут посещать парикмахерские и бани

Жители Бурятии без QR-кодов смогут посещать парикмахерские и бани
Общество,  Фото:pixabay.com
В выходные дни не будут работать банкетные залы и ночные клубы

В связи с введением нерабочих дней и ростом заболеваемости COVID-19 в республике принят ряд ограничительных мер в деятельности предприятий и организаций. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии.

По указу главы Бурятии с 30 октября по 7 ноября в республике будет приостановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Другие предприятия общественного питания будут работать при условии допуска посетителей с контролем QR-кодов, содержащими сведения о вакцинации или перенесённом заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а также документа, удостоверяющего личность.

- Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, - уточнили в правительстве.

Запрещается оказание развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.

Деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов будет осуществляться также с соблюдением требования о допуске посетителей по QR-коду. Данное требование распространяется на лиц старше 18 лет. Детям в возрасте до 18 лет включительно доступ только в сопровождении взрослых.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно допуск по QR-коду будет осуществляться в СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, в закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения.

Без QR-кодов жители республики смогут посещать парикмахерские и бани.

- В период нерабочих дней будет приостановлена государственная регистрация и расторжение брака, за исключением случаев, когда даты регистрации и расторжения брака были заранее назначены в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно. Регистрацию рождения и смерти ЗАГСы республики продолжат в штатном режиме, - отметили в региональном правительстве.

Предоставление госуслуг с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет осуществляться в электронном виде, за исключением случаев по выдаче готовых документов, требующих очного приёма граждан.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 октября в Улан-Удэ прошло очередное заседание оперштаба, после которого глава Бурятии Алексей Цыденов дал более подробную информацию по поводу режима работы предприятий.

Алексей Цыденов отметил, что указ президента не вводит прямой запрет на ведение какой-либо деятельности. В связи с этим, в республике вводятся ограничения без прямого закрытия. Режим же нерабочих дней вводится для органов государственной и муниципальной власти.

- Какие ограничения? Это более широкое применение QR-кодов. То есть это более широкое применение контроля на входе в заведения общепита, торговые заведения по учёту вакцинации. Либо это вакцинированные люди, либо переболевшие в последние шесть месяцев и имеющие документ-подтверждение о том, что был перенесён ковид, и те, кто имеет медицинский отвод. В целом, у нас прямого закрытия предприятий и организаций не предусматривается. Одно ограничение по банкетам на период с 30 по 7 ноября. Банкеты и подобные мероприятия приостанавливаются, - объяснял вчера глава Бурятии.



правительство РБ

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