В комментариях горожане предположили, что это животное, отпущенное на волю после обряда
Вечером 26 октября горожане встретили мирно гуляющего чёрного козла: животное ходило по парковке около ТРЦ «Мёд» в 110 квартале. Видео было опубликовано в паблике online_buryatia.
На шею козла была повязана синяя лента. В комментариях горожане предположили, что это животное, отпущенное после обряда.
«Бедняжка, собаки его разорвут. На произвол судьбы бросили со своими обрядами», «Да-да. Он с обряда, не надо трогать его», «Вот люди, дела свои сделали и бросили животное на произвол судьбы, он, наверное, пить и есть хочет, зачем такие обряды?», - написали люди.
В 2019 году чёрный козёл с ленточками был замечен на улице Шумяцкого. «Байкал-Daily» в религиозном шаманском центре «Тэнгэри» тогда пояснили, что подобные обряды с чёрными козлами шаманы делают в дар умершему родственнику. Животное наряжают и отправляют за город. Но, по мнению шаманов, если животное осталось в городе и не исчезло, то обряд недоделан.
Существует поверье, что подобных козлов нельзя трогать, якобы это несёт некоторую угрозу или опасность. Однако в «Тэнгэри» тогда успокоили, заверив, что козёл безопасен, раз обряд не выполнен по всем канонам.
По Улан-Удэ разгуливал чёрный козёл
Общество, Фото:
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