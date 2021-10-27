Организация задолжала работнику 178 тысяч
Судебные приставы взыскали работнику частной охранной организации задолженность по зарплате в размере около 178 тысяч рублей.
Как стало известно, житель Курумканского района приступил к работе в качестве охранника одного из охраняемых объектов компании. Однако трудовые отношения между работником и организацией в нарушение трудового законодательства не были оформлены надлежащим образом.
В связи с задержкой выплаты заработных средств мужчина вынуждено обратился в суд. Рассмотрев исковые заявления, суд постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате, а также внести соответствующие записи в трудовую книжку.
- На основании исполнительного документа в службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. В целях взыскания задолженностей были вынесены постановления об аресте банковских счетов, позволившие произвести списание денежных средств, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
На сегодня средства в полном объёме перечислены на счета взыскателя, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
В Бурятии с ЧОП взыскали задолженность по зарплате
Общество, Фото:
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