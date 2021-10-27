Путешественникам из Индии понравилась бурятская еда













В выпуске Made in Russiа путешественники из Индии Сватья и Яду рассказали о Бурятии.«Шаманизм, привычка есть руками и любовь к говядине — что ещё общего у индийцев и бурят? Да-да, любовь к говядине! Смотрим новый выпуск «Иностранцев в России»! – говорится в анонсе выпуска.Молодые люди отдыхали в республике и поделились впечатлениями. В ходе выпуска им давали попробовать различные блюда, показывали этнические атрибуты и задавали интересные вопросы.Яду путешествовал автостопом по России, начиная с Туапсе до Владивостока. Он успел побывать в Иркутске и Улан-Удэ. Сватья была в Улан-Удэ, здесь её удивило количество буддистов: «Я даже в Индии никогда не видела буддистов». Яду признался, что его поразила надпись на санскрите в улан-удэнском дацане.- Мне просто было удивительно, что в России, в Забайкалье, на Дальнем Востоке написали на индийском языке на дацане, - признался путешественник.Затем их угостили бурятскими национальными блюдами. Первыми были буузы. Молодые люди верно сказали название, а также поделились способом поедания – без использования столовых приборов.- В религии Бурятии - это очень главное, что мы едим руками. И мы – индусы – тоже едим руками. С удовольствием, - сказал Яду.- Это как большие пельмени. Вкусно, - сказала Сватья.- Великолепно, - добавил Яду.Затем они попробовали блюдо под названием хугабша или «печень в рубашке». Сначала они выдвигали версии, из чего приготовлено это блюдо. Молодой человек шутил, что еда вполне могла быть приготовлена из конины.- Если вы любите мясо – бурятскую еду, это мечта, - подытожил Яду.После им дали шаманскую погремушку. Парень с девушкой быстро угадали предназначение изделия и сказали, что в Индии тоже есть таки вещи. Пока девушка трясла шаманской погремушкой, на улице пошёл дождь. Это удивило иностранцев, и они отложили атрибут в сторону.В завершение им показали фотографии озера Байкал в летний и зимний период, Иволгинский дацан, гранатовый пляж. Затем им предстояло выбрать одну фотографию. Здесь молодые люди начали спорить, но в итоге победу одержала фотография, на которой изображены 13 столбов сэргэ с острова Ольхон.Пользователям Сети понравились молодые люди: «Сватья так чисто говорит, просто удивительно!», «Очень классные ребята», «Девушка - талант! Так словила фонетику, это удивительно!», «Какая красивая девушка, а я мечтаю съездить на Байкал», «Симпатичные и приятные ребята!».