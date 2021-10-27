Мужчина сбросил рюкзак с коноплёй при виде росгвардейцев
Житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
В суде установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый вблизи села Тарбагатай в поле собрал верхушечные части растения конопля, сложил их в рюкзак и направился в сторону автовокзала. По дороге сотрудники Росгвардии попросили у подозрительного молодого человека документы. В этот момент горожанин сбросил рюкзак с наркотиками и попытался скрыться, однако был настигнут правоохранителями.
- Тарбагатайский районный суд с учётом двух судимостей за аналогичные преступления назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Улан-удэнца отправили в колонию за наркотики
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 27.10.2021
Флешмобы посвящены Дню народного единства
Общество, 27.10.2021
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
Мероприятие направлено на поддержку лучших инициатив в сфере межэтнических отношений
Сдача объекта в улусе Хойтобэе запланирована на 15 ноября
Она соберёт в одном месте все национально-культурные объединения города
Победителей наградят денежными премиями
Необычные имена дали родители своим детям в Борзинском районе
Государственный исторический музей назвал лауреатов премии за 2019-2020 годы
Байкальский заповедник принимает участие в проекте «Про лес»
Авторы представили работы, написанные по изречениям из книги «Зерцало мудрости»
На господдержку для НКО было выделено 19 млн рублей
На неё нанесут имена кижингинцев – участников Великой Отечественной войны
В ней будут наблюдаться пациенты, заболевшие коронавирусом
В настоящее время идёт приёмка выполненных работ
Тамир Галанов выступает в составе сборной Сербии