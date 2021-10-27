Улан-удэнца отправили в колонию за наркотики

Мужчина сбросил рюкзак с коноплёй при виде росгвардейцев



Житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.



В суде установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый вблизи села Тарбагатай в поле собрал верхушечные части растения конопля, сложил их в рюкзак и направился в сторону автовокзала. По дороге сотрудники Росгвардии попросили у подозрительного молодого человека документы. В этот момент горожанин сбросил рюкзак с наркотиками и попытался скрыться, однако был настигнут правоохранителями.



- Тарбагатайский районный суд с учётом двух судимостей за аналогичные преступления назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор суда не вступил в законную силу.

