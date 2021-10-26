В Бурятии врачи провели операцию по фиксации шейных позвонков





В отделении нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ провели уникальную операцию - репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием погружных имплантов. Окципитоспондилодез.- Эта операция проводится при ослаблении связочного аппарата, аномалиях развития и повреждениях атлантозатылочного и атлантоосевых суставов. Во время операции врачи выполняют фиксацию двух-трёх верхних шейных позвонков к затылочной кости, - пояснили медики.Последний раз в Бурятии такую операцию проводили 20 лет назад, отметили в больнице.