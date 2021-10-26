Осуждённый за убийство подростка забайкалец не смог обжаловать приговор

Обвиняемый в жалобе указал на то, что суд не учёл его молодой возраст и назначил чрезмерно суровое наказание



Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобу 25-летнего жителя Шилкинского района на приговор Забайкальского краевого суда от 1 июля 2021 года.



Приговором суда первой инстанции он признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство пятерых лиц из хулиганских побуждений, с назначением наказания в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.



8 июня 2020 года около 2 часов ночи на площади Ленина посёлка Первомайский Шилкинского района парень из хулиганских побуждений с ножом и дубинкой напал на группу молодых людей. В результате драки он совершил убийство несовершеннолетнего и покушение на убийство пятерых человек, нанеся им повреждения различной степени тяжести.



- В своей жалобе обвиняемый указал на то, что суд не учёл его молодой возраст и назначил чрезмерно суровое наказание. Вместе с тем, апелляционная инстанция в соответствии с позицией надзорного ведомства посчитала назначенное ранее наказание справедливым и отклонила жалобу осуждённого, - отметили в прокуратуре Забайкальского края.



Приговор вступил в законную силу.





