Мужчина покупал на чужие деньги спиртное и продукты
Находясь на маршруте патрулирования в селе Курумкан, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейским задержали подозреваемого в краже банковской карты.
Житель Курумкана сообщил о пропаже своей банковской карты после совместного распития с соседом. Проснувшись утром, мужчина обнаружил на своём телефоне сообщения о проведённых по его карте транзакциях из продуктовых магазинов и обратился в полицию.
Подозреваемого соседа задержали недалеко от его дома. По камерам видеонаблюдения в магазинах было установлено, что мужчина при помощи украденной карты совершал покупки, в основном, спиртное и продукты.
Задержанного, 37-летнего неработающего местного жителя, доставили в отдел полиции. Украденная банковская карта у него была изъята и возвращена владельцу. Ущерб составил порядка 1400 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии украл у соседа банковскую карту
Общество, Фото:
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