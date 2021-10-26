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Житель Бурятии украл у соседа банковскую карту

Житель Бурятии украл у соседа банковскую карту
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина покупал на чужие деньги спиртное и продукты

Находясь на маршруте патрулирования в селе Курумкан, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейским задержали подозреваемого в краже банковской карты.

Житель Курумкана сообщил о пропаже своей банковской карты после совместного распития с соседом. Проснувшись утром, мужчина обнаружил на своём телефоне сообщения о проведённых по его карте транзакциях из продуктовых магазинов и обратился в полицию.

Подозреваемого соседа задержали недалеко от его дома. По камерам видеонаблюдения в магазинах было установлено, что мужчина при помощи украденной карты совершал покупки, в основном, спиртное и продукты.

Задержанного, 37-летнего неработающего местного жителя, доставили в отдел полиции. Украденная банковская карта у него была изъята и возвращена владельцу. Ущерб составил порядка 1400 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.


кража Росгвардия

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