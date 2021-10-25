В Бурятии наградили легендарного хирурга

На счету Евгения Ким тысячи операций, множество спасённых жизней



Медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени награжден Евгений Константинович Ким - легендарный врач-хирург, посвятивший более 50 лет медицине, из которых 40 лет отдано БСМП имени Ангапова.



Награду вручил Дамбинима Самбуев, главный врач больницы.



- Ваша заслуга в развитии системы здравоохранения и сохранении жизни жителей Бурятии бесценна. Вы многое вложили, отдав более 50 лет нашей отрасли, - отметил Дамбинима Самбуев.



Он пожелал Евгению Константиновичу крепкого здоровья, счастья, удачи и долгих лет жизни.



Евгений Ким - талантливый хирург и руководитель, человек мудрый и уважаемый. На его счету тысячи операций, множество спасённых жизней. Он авторитетный наставник, воспитавший несколько поколений хороших и грамотных хирургов. 21 сентября Евгений Константинович отметил свой 80-летний юбилей, сообщили в больнице.

