На счету Евгения Ким тысячи операций, множество спасённых жизней
Медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени награжден Евгений Константинович Ким - легендарный врач-хирург, посвятивший более 50 лет медицине, из которых 40 лет отдано БСМП имени Ангапова.
Награду вручил Дамбинима Самбуев, главный врач больницы.
- Ваша заслуга в развитии системы здравоохранения и сохранении жизни жителей Бурятии бесценна. Вы многое вложили, отдав более 50 лет нашей отрасли, - отметил Дамбинима Самбуев.
Он пожелал Евгению Константиновичу крепкого здоровья, счастья, удачи и долгих лет жизни.
Евгений Ким - талантливый хирург и руководитель, человек мудрый и уважаемый. На его счету тысячи операций, множество спасённых жизней. Он авторитетный наставник, воспитавший несколько поколений хороших и грамотных хирургов. 21 сентября Евгений Константинович отметил свой 80-летний юбилей, сообщили в больнице.
В Бурятии наградили легендарного хирурга
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, не имеющий противопоказаний к донорству, с весовой категорией более 50 кг
Занятия первой смены были отменены, вторая смена продолжает учебный процесс
Темой стал День ООН
Обвиняемый вместе со своим приятелем в большой сумке вынес тело женщины и выбросил в мусорный контейнер
Подросток совершил несколько краж из автомобилей
В одном из случаев едва не пострадал ребёнок
В поле зрения правоохранителей парень попадался ещё в подростковом возрасте
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Театр народной музыки и танца готовится к своим юбилейным концертам
Инцидент случился рано утром
Концерты состоятся 4 и 5 ноября
В сумке были деньги и наушники
Утром на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства
Качели восстановили за один день
Уголовное дело о применении насилии в отношении представителя власти направлено в суд