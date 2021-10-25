В одном из случаев едва не пострадал ребёнок
22 октября в селе Кырен Тункинского района собака напала на людей.
- Набросилась собака ухоженная, без ошейника примерно в 16.30 недалеко от сада «Солнышко» в сторону Кыренской школы. Хотела схватить ребёнка за плечо, мама успела взять на руки, после этого собака напала на маму ребёнка, - сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».
Медики обработали рану женщины, поставили укол от бешенства.
Позже, 24 октября, в службу 112 обратились жительницы района. Как оказалось, три девушки возвращались домой в селе Туран, и на них набросилась собака со двора частного дома. От укусов пострадала одна девушка
- Направлено участковым дело в административную комиссию Тункинского района для дальнейшего вынесения решения, - отмечается в группе.
Жительниц Бурятии покусали собаки
Общество, Фото:
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