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Жительниц Бурятии покусали собаки

Жительниц Бурятии покусали собаки
Общество,  Фото:группа «Тунка-инфо.24/7»
В одном из случаев едва не пострадал ребёнок

22 октября в селе Кырен Тункинского района собака напала на людей.

- Набросилась собака ухоженная, без ошейника примерно в 16.30 недалеко от сада «Солнышко» в сторону Кыренской школы. Хотела схватить ребёнка за плечо, мама успела взять на руки, после этого собака напала на маму ребёнка, - сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».

Медики обработали рану женщины, поставили укол от бешенства.

Позже, 24 октября, в службу 112 обратились жительницы района. Как оказалось, три девушки возвращались домой в селе Туран, и на них набросилась собака со двора частного дома. От укусов пострадала одна девушка

- Направлено участковым дело в административную комиссию Тункинского района для дальнейшего вынесения решения, - отмечается в группе. 
собаки нападение

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