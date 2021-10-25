В Бурятии местами ожидаются снегопады

Синоптики опубликовали прогноз на три дня



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 октября по республике: по северной половине республики местами небольшой и умеренный снег, по северному Прибайкалью временами сильный снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10, утром и днём местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, юго-западу и северо-востоку -9,-14, по Прибайкалью при снеге 0, +3, днем +8, +13, по северным районам +1, +6.



27 октября по республике: ночью по северной половине небольшой снег, днём в большинстве районов преимущественно без осадков. Ветер переменный 6-11, ночью по северной половине порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -12,-17, по Прибайкалью около 0, днем +8, +13, местами 0, +5.



28 октября по республике: местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -11,-16, по Прибайкалью -2, +3, днём +7, +12, местами 0, +5.

