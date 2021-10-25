 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 октября

24 октября

Популярное

HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации

HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации
Общество,  Фото:pixabay.com
Чаще всего об обязательной вакцинации говорят специалисты сфер «Управление персоналом», «Бухгалтерия»

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как российские соискатели относятся к введению обязательной вакцинации и готовы ли респонденты сделать прививку ради гарантированного трудоустройства. Стало известно, что в Бурятии 43% соискателей одобряют обязательную вакцинацию, отрицательно к ней относится 51% опрошенных.

- Менее половины респондентов (46%) уже привились от COVID-19, из них 42% работающих соискателей привились по собственному желанию, еще 12% - по настоянию работодателя. Среди неработающих доля привитых составляет чуть больше трети (39%), - сообщили в пресс-службе компании.

Лидерами профессиональных областей по количеству привитых сотрудников стали «Медицина, фармацевтика» (67%), «Маркетинг, реклама, PR» (64%), «Производство, сельское хозяйство» (61%) и «Высший менеджмент» (61%). Меньше всего вакцинируются специалисты в категории «Рабочий персонал», всего 33% опрошенных.

Большинство российских соискателей отрицательно относится к введению обязательной вакцинации (58%). Больше всего таких соискателей в Уральском и Центральном федеральных округах. Меньше всего – на Дальнем Востоке. В Бурятии 43% соискателей одобряют обязательную вакцинацию, отрицательно относится – 51% опрошенных и 6% – затрудняются ответить.

Среди невакцинированных соискателей лишь 15% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причем доля мужчин на 4 процентных пункта выше, чем женщин (18% и 14% соответственно). Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей сферы продаж – 25%.

В Бурятии 50% работoдателей не настаивают на обязательной вакцинации. 39% соискателей сообщили, что в их организации это обязательное условие. Чаще всего об обязательной вакцинации говорят специалисты сферы управление персоналом (54%), бухгалтерия (48%), административный персонал (46%).

Среди тех, кто ищет работу в республике, 60% заявили, что во время собеседования потенциальные работодатели не спрашивали сертификат о вакцинации или готовности поставить прививку от коронавируса. 17% соискателей сообщили, что такой запрос был. Почти половина (48%) тех, кому при трудоустройстве понадобилась наличие прививки от COVID-19, устраивались на работу в сферу туризма. Меньше всего наличием сертификата о вакцинации интересовались у IT-специалистов.
вакцинация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите посетитель кафе присвоил чужую сумку
В Чите посетитель кафе присвоил чужую сумку
Общество, 25.10.2021
В сумке были деньги и наушники
В пригороде Улан-Удэ эвакуировали школьников
В пригороде Улан-Удэ эвакуировали школьников
Общество, 25.10.2021
Утром на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства
Житель Иркутской области ударил полицейского
Житель Иркутской области ударил полицейского
Общество, 25.10.2021
Уголовное дело о применении насилии в отношении представителя власти направлено в суд
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 75 тысяч
Общество, 25.10.2021
За сутки выявили более трёхсот больных
HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации
HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации
Общество, 25.10.2021
Чаще всего об обязательной вакцинации говорят специалисты сфер «Управление персоналом», «Бухгалтерия»
В Бурятии с начала года проверили 311 проб плодоовощной продукции
В Бурятии с начала года проверили 311 проб плодоовощной продукции
Общество, 25.10.2021
Доля продукции, не соответствующей требованиям по содержанию нитратов, составила 5,8%
В Иркутской области вызволили детей, запертых в квартире
В Иркутской области вызволили детей, запертых в квартире
Общество, 25.10.2021
Дети рассказали, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни
В Улан-Удэ прошёл турнир по стрельбе из лука памяти Виктора Абрамова
В Улан-Удэ прошёл турнир по стрельбе из лука памяти Виктора Абрамова
Общество, 25.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 62 тысячи
В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 62 тысячи
Общество, 25.10.2021
 Число больных COVID-19 продолжает расти
Улан-удэнка не платила алименты на содержание сына
Улан-удэнка не платила алименты на содержание сына
Общество, 25.10.2021
Женщине назначили исправительные работы
Лису из Иркутской зоогалереи назвали Фемидой
Лису из Иркутской зоогалереи назвали Фемидой
Общество, 25.10.2021
Животное всё увереннее ведёт себя 
Лучший начальник караула в ДФО работает в Бурятии
Лучший начальник караула в ДФО работает в Бурятии
Общество, 25.10.2021
В республике завершился второй этап смотра-конкурса среди сотрудников ФСИН

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^