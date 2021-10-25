HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации

Чаще всего об обязательной вакцинации говорят специалисты сфер «Управление персоналом», «Бухгалтерия»
Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как российские соискатели относятся к введению обязательной вакцинации и готовы ли респонденты сделать прививку ради гарантированного трудоустройства. Стало известно, что в Бурятии 43% соискателей одобряют обязательную вакцинацию, отрицательно к ней относится 51% опрошенных.
- Менее половины респондентов (46%) уже привились от COVID-19, из них 42% работающих соискателей привились по собственному желанию, еще 12% - по настоянию работодателя. Среди неработающих доля привитых составляет чуть больше трети (39%), - сообщили в пресс-службе компании.
Лидерами профессиональных областей по количеству привитых сотрудников стали «Медицина, фармацевтика» (67%), «Маркетинг, реклама, PR» (64%), «Производство, сельское хозяйство» (61%) и «Высший менеджмент» (61%). Меньше всего вакцинируются специалисты в категории «Рабочий персонал», всего 33% опрошенных.
Большинство российских соискателей отрицательно относится к введению обязательной вакцинации (58%). Больше всего таких соискателей в Уральском и Центральном федеральных округах. Меньше всего – на Дальнем Востоке. В Бурятии 43% соискателей одобряют обязательную вакцинацию, отрицательно относится – 51% опрошенных и 6% – затрудняются ответить.
Среди невакцинированных соискателей лишь 15% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причем доля мужчин на 4 процентных пункта выше, чем женщин (18% и 14% соответственно). Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей сферы продаж – 25%.
В Бурятии 50% работoдателей не настаивают на обязательной вакцинации. 39% соискателей сообщили, что в их организации это обязательное условие. Чаще всего об обязательной вакцинации говорят специалисты сферы управление персоналом (54%), бухгалтерия (48%), административный персонал (46%).
Среди тех, кто ищет работу в республике, 60% заявили, что во время собеседования потенциальные работодатели не спрашивали сертификат о вакцинации или готовности поставить прививку от коронавируса. 17% соискателей сообщили, что такой запрос был. Почти половина (48%) тех, кому при трудоустройстве понадобилась наличие прививки от COVID-19, устраивались на работу в сферу туризма. Меньше всего наличием сертификата о вакцинации интересовались у IT-специалистов.
HeadHunter: 50% работoдателей Бурятии не настаивают на обязательной вакцинации
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