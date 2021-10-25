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Улан-удэнка не платила алименты на содержание сына

Улан-удэнка не платила алименты на содержание сына
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщине назначили исправительные работы

Улан-удэнка с 10 сентября 2019 года по 4 февраля 2021 года, будучи подвергнутой административному наказанию по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, являясь родителем несовершеннолетнего сына, в нарушение решения суда, а также требований закона, неоднократно без уважительных причин свои алиментные обязательства не исполняла. Иную материальную помощь в содержании ребёнка не оказывала.

Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ она признана виновной по ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Ей назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, на основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в суде.

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