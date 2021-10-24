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Прошёл кроссфит среди пожарных и спасателей Иркутского гарнизона

Прошёл кроссфит среди пожарных и спасателей Иркутского гарнизона
Общество,  Фото:скриншот
Около 40 бойцов в полном обмундировании отжимались, кантовали тракторные покрышки, перетаскивали специально утяжеленные песком пожарные рукава

Подготовка к этим соревнованиям длилась несколько месяцев, ведь в основе кроссфита - преодоление высоких физических нагрузок и интенсивность упражнений. В выходные в тренажёрном зале, а в будни – в пожарных частях огнеборцы не прекращали силовые тренировки. Сила, выносливость, тактика – еще не всё, - нужно упорство и стремление к цели. Именно это и помогло победить команде пожарно-спасательной части №5.

Для участия в кроссфите каждая пожарно-спасательная часть города представила одну команду. Таким образом, 7 команд, в том числе и представители Специализированной пожарно-спасательной части, боролись за звание сильнейшей. Около 40 бойцов в полном обмундировании отжимались, кантовали тракторные покрышки, перетаскивали специально утяжеленные песком пожарные рукава, газовые баллоны, гири, внедорожники, 120-килограммовые автомобильные шины. Задания выполнялись на время.

- Первые соревнования в стиле «кроссфит» среди пожарных прошли в Иркутской области в 2015 году и с тех пор стали любимым видом подготовки огнеборцев и включены в виды спорта ежегодной спартакиады, - отмечают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также в рамках спартакиады пожарные устраивают лыжные гонки, подтягивание на перекладине, соревнования по гиревому спорту, лёгкой атлетике, пожарно-прикладному спорту, теннису, волейболу, плаванию, шахматам. В завершение спартакиады пожарные сыграют в хоккей на снегу в валенках.

пожарные соревнования

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