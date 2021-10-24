Жительница Иркутской области отсудила у больницы 500 тысяч

Женщине была проведена операция, однако затем надлежащая ревизия хирургической раны не проводилась



Кировский районный суд Иркутска с учётом заключения прокурора удовлетворил требования искового заявления жительницы региона о компенсации морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи.



Женщине в одном из учреждений здравоохранения была проведена операция в экстренном порядке.



- Однако после этого надлежащая ревизия хирургической раны не проводилась, что привело к необходимости дальнейшего хирургического лечения, к возникновению у женщины необратимых нарушений здоровья, - сообщили в прокуратуре области.



Суд, согласившись с мнением прокурора, взыскал с ответчика в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.

