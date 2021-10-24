Женщине была проведена операция, однако затем надлежащая ревизия хирургической раны не проводилась
Кировский районный суд Иркутска с учётом заключения прокурора удовлетворил требования искового заявления жительницы региона о компенсации морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи.
Женщине в одном из учреждений здравоохранения была проведена операция в экстренном порядке.
- Однако после этого надлежащая ревизия хирургической раны не проводилась, что привело к необходимости дальнейшего хирургического лечения, к возникновению у женщины необратимых нарушений здоровья, - сообщили в прокуратуре области.
Суд, согласившись с мнением прокурора, взыскал с ответчика в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
Жительница Иркутской области отсудила у больницы 500 тысяч
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель ночью не заметила корову, находящуюся на дороге, и совершила наезд на неё
Женщине была проведена операция, однако затем надлежащая ревизия хирургической раны не проводилась
Сторож, обнаруживший в помещении человека, не смог задержать несовершеннолетнего
В Улан-Удэ до +9 градусов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Виктор Иванович Абрамов имел звание мастера спорта СССР
В регионе прошли совместные учения
Коллектив рассказал о старообрядцах
В колонии прошла акция «Жизнь без наркотиков и алкоголя»
Такое решение принял региональный оперштаб
В городе прошла профилактическая акция
В Северобайкальске прошла акция «Гражданский мониторинг»
Мероприятие было посвящено Дню хлеба
«Байкал-Daily» представляет репортаж от первого лица
Общее число больных приближается к 62 тысячам