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В Бурятии подросток проник в магазин и выкрал 53 пачки сигарет

В Бурятии подросток проник в магазин и выкрал 53 пачки сигарет
Общество,  Фото:pixabay.com
Сторож, обнаруживший в помещении человека, не смог задержать несовершеннолетнего

19 октября Баунтовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя района, совершившего кражу.

В июне 2021 года подросток находился под следствием за совершение другого преступления - покушения на кражу. И хотя тогда попытка взломать и обокрасть магазин успехом не увенчалась, он попал на скамью подсудимых. Вероятно, «знакомство» с правоохранительными органами уроком молодому человеку не послужило, поскольку буквально через 2 месяца после совершения первого преступления, он вновь решил «пойти на дело».

Действовал несовершеннолетний по привычной схеме (взломать окно в магазине - что-нибудь украсть - продать), вооружился металлическим штырем, а также взял солнцезащитные очки и медицинскую маску, чтобы его не узнали.

Около 4 часов ночи подросток взломал оконный люк в магазине и через него проник в помещение. Осмотревшись, он взял 5 блоков и 3 пачки сигарет на сумму около 9 тысяч рублей, выкинул сигареты и штырь через окошко для продажи в ночное время на крыльцо магазина и направился в подсобку.

Сигнализации в магазине не было, и территорию охранял сторож, который в момент взлома находился в котельной. Когда в очередной раз сторож вышел на обход территории, он заметил, что в окне закрытого магазина горит свет и в помещении находится человек. Для взломщика же появление сторожа стало полной неожиданностью, он запаниковал и попытался через люк выбраться на улицу. Сторож, напротив, пытался закрыть люк, но под напором преступника удержать его не смог.

Молодой человек в солнцезащитных очках и медицинской маске с места преступления скрылся, не забыв прихватить с крыльца магазина, штырь и украденные 53 пачки сигарет. По дороге домой он выбросил штырь, очки и маску в контейнер для мусора. 5 блоков сигарет парень продал незнакомцам за 3000 рублей.

На суде подросток свою вину признал полностью. Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в помещение.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признал несовершеннолетие подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение ущерба, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Обстоятельства, отягчающие наказание, не установлены.

Приговором суда он признан виновным, в соответствии с ч.1 ст.92 УК РФ освобождён от уголовной ответственности. Решено применить к нему принудительные меры воспитательного воздействия в виде:

- передачи под надзор подразделения по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району на 6 месяцев;
- ограничения досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, а именно ограничения пребывания вне дома с 22 часов до 6 часов следующего дня на 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в суде. 

кража

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