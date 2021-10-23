Путешествие на месторождение бурятского нефрита



Отправление



Перед каждой длительной командировкой организаторы поездки высылают план пресс-тура. В нём подробно расписан маршрут, время отправления, остановки для приёма пищи и в целом объём работы. Как правило, если журналисты едут работать на Байкал или в районы Бурятии, всё идёт по плану. Однако эта поездка, повторюсь, стала исключением.



Выезд был намечен на 8 утра. Нас ждала долгая, десятичасовая дорога. Конечный пункт первого командировочного дня стала деревня Россошино, что в Баунтовском эвенкийском районе.



До райцентра Хоринского района дорога была терпимая. Конечно, не без выбоин и ремонтных работ, но ехать можно спокойно. После Хоринска от постоянных «подпрыгиваний» спасал лишь ремень безопасности. Но как оказалось позже, это тоже была не самая плохая дорога. Когда мы выехали из села Романовка, дорога закончилась. Совсем. Создавалось впечатление, что мы едем по болоту, местами уже засохшему. К слову, вместе с дорогой, закончилась и сотовая связь.



И вот долгожданный поворот на Россошино. Знаете, наверное, в любой долгой поездке есть тот самый крутой поворот, который обозначает

финишную прямую. Эта прямая может быть разная, где-то десятки или сотни метров, а может и несколько километров. Нам же оставалось ещё 60 километров.



Проехав буквально 10 километров, останавливаемся. Увиденное нами разрушило все надежды на скорый ужин и сон. Старенький мост не выдержал проезжавший по нему грузовик с песком и обрушился. Постояв минут десять, разворачиваемся и едем в сторону села Багдарин. К счастью, по дороге удалось поймать связь.



Связываемся с перевалочной базой и просим, чтобы за нами выслали машины.



Вернувшись к разрушенному мосту, перебираемся на другую сторону реки. Благо, река совсем небольшая. Это даже скорее ручей. Перекидываем рюкзаки с вещами, сами перебираемся по перилам моста на другую сторону и начинается наше долгое ожидание помощи. Спустя часа полтора, может быть, два, на горизонте появляются машины. Их было две –

один джип японского производства и наша, ещё, наверное, советская, «таблетка» или «буханка».



Добрались на базу мы уже к десяти часам вечера. Вместо запланированных десяти часов в дороге мы ехали все 14.



«Не будем загадывать». День второй.



В дальних дорогах водители на вопрос «Долго ли будем ехать?» зачастую отвечают коротко: «Не будем загадывать». В тайге это особенно актуально. Тут говорить о примерном времени прибытия не стоит, лучше даже не думать об этом.



С посёлка Россошино до Кавоктинского месторождения нефрита - 180 километров. 120 километров нам предстояло пройти на аэролодках, а оставшийся путь ехать на вездеходах.



Прежде чем сесть в лодку, я имел неосторожность спросить, сколько по времени мы будем сплавляться. После этого словил на себе осуждающие взгляды и услышал коронную фразу «Не будем загадывать».



Первой пошла лодка с 5 людьми на борту. Следом двинулись мы. В лодке нас было также пятеро. Прошли мы, примерно, 60 километров, но были вынуждены сделать остановку, чтобы долить масло в двигатель. Потеряв нас из виду, первая лодка вернулась и заглохла. Дальнейшие попытки завести двигатель не увенчались успехом. Как позже выяснилось, из строя вышло зажигание. Починить его в полевых условиях не представлялось возможным.



Вызвав через спутниковую связь вторую лодку, мы вновь принялись ждать. Спустя два часа подошло подкрепление. Перегрузив вещи, мы отправились дальше, а двое парней, которое обслуживают аэролодку, остались охранять свою технику на небольшом островке горной реки и дожидаться необходимых запчастей.



Преодолев ещё 60 километров по воде, мы всё же добираемся до места пересадки на вездеходы. Там нас встречает начальник вахтового посёлка и водитель. Напоив горячим чаем, загружаемся в вездеход.



В салоне установлены мягкие сиденья с ремнями безопасности, чтобы ненароком не свалиться на пол, и шумоподавляющие наушники. Из будки вездехода полюбоваться местными красотами довольно трудно. Там лишь два маленьких окна под потолком. Так что разглядеть удалось только кроны деревьев.



Спустя два часа тяжёлой дороги, приезжаем в вахтовый посёлок на месторождении нефрита. В глаза сразу бросается, что все дома стоят на сваях из-за вечной мерзлоты.



Нас заселяют в гостиницу. Номера чистые, просторные, а ещё там жарко, очень жарко. Топят печи на севере от души, чтобы наверняка.



После бани и ужина ложимся спать.



День третий. Рабочий



Следующий день был самым насыщенным с точки зрения нашей работы. Не буду углубляться в подробности. Информацию, которую мы раздобыли в этот день, вы можете прочитать здесь. В тексте подробно описан сам вахтовый посёлок, условия труда, быта и отдыха работников, столовая и зарплаты. Добавлю здесь лишь одно, под нами вновь сломалась техника. На этот раз багги - маленькая машина на троих человек. Очень удобна для эксплуатации в горной местности. А сломалось у машины (барабанная дробь)… зажигание.



День четвёртый. Заключительный



Позавтракав ранним утром заключительного командировочного дня, с чувством выполненного долга, мы загружаемся в тот же самый вездеход. Но не прошло и 30 минут нашей поездки, как техника резко останавливается. Выясняется, что камень раздробил два железных зубца на гусенице. Дальнейшее следование невозможно.



С помощью всё той же спутниковой связи наш водитель вызывает второй вездеход. Только вот во время поездки на нём о каком-либо комфорте можно забыть. Вездеход не оснащён будкой и удобными сиденьями, ехать приходится в кузове.



До Россошино на лодках добираемся без происшествий. Без сюрпризов едем и в Улан-Удэ. В город мы приехали уже ранним утром.

