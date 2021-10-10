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В Бурятии завершился сезон добычи нефрита

В Бурятии завершился сезон добычи нефрита
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об объёмах добычи, методах работы, жизни и быте вахтового посёлка на Кавоктинском месторождении, – в материале «Байкал-Daily» 

Более чем в 600 километрах от Улан-Удэ, посреди непроходимой тайги расположено Кавоктинское месторождение. В условиях крайнего севера, на уникальном в своём роде месте добывается светлоокрашенный нефрит. В этом году «Забайкальским горнорудным предприятием», согласно проектной документации, было добыто 300 тонн минерала.

30 сентября на карьере прогремел последний взрыв по пустым породам для обеспечения опережающей вскрыши. Работы производятся в соответствии с утверждённым паспортом буровзрывных работ. В первую очередь, необходимо соблюсти принцип создания «предохранительной подушки» в 2,5 метра минимум. Это расстояние считается безопасным, чтобы не нанести вред нефриту взрывными работами.

- Нефрит очень нежный материал, скажем так. Чем меньше мы подвергаем его какому-либо воздействию, тем лучше. Раньше, на заре добычи нефрита, взрывы не использовали, старались применять безвзрывные технологии, раскалывали, распиливали, но в гораздо меньших масштабах. Сейчас вскрыши выросли, стараемся как можно меньше подвергнуть нефрит стрессовому воздействию от взрыва и отступаем от предполагаемого места контура нефритового тела на два с половиной метра. По оптимальным показаниям, с учётом накопленного опыта, этого достаточно, - рассказывает заместитель начальника участка Игорь Бурдуков.


Добыча нефрита на вскрытых и подготовленных к добыче участках карьера продолжится в следующем году, а пока сезонные работы на Кавоктинском месторождении подошли к концу. Основная масса специалистов разъехались, но есть те, кто продолжит разведочные работы вплоть до серьёзных морозов. Это мастера буровых установок.


С помощью буровых установок проводится алмазное бурение с извлечением керна. Это образцы горных пород массива цилиндрической формы. По ним геологи определяют состав вмещающих пород, качество сырья и подсчитывают объёмы залежей. Максимальная глубина бурения с отбором керна составляет 200 метров.

- Сетка 5 на 5 метров, через каждые пять метров бурится скважина. Угол бурения составляет 60 градусов, но бывает и 45. Потом геологи приезжают, смотрят, отбирают керновые пробы, - делится тонкостями своей работы Игорь Родионов, мастер буровой машины. 


Разведочное бурение закончится 30 ноября. После этого буровые установки повезут на консервацию в вахтовый посёлок, и они будут дожидаться следующего сезона рядом с другими машинами. Сейчас большинство техники уже подготовлено к зиме. Механики отмывают машины от грязи, меняют масла, ремонтируют, прочищают топливную систему.
 
- У нас 8 экскаваторов, 8 бульдозеров, колёсной техники не так уж много, порядка шести «Уралов», это топливозаправщики, водовозы и бортовые. Есть гусеничная техника АТС – наши вездеходы. В сезон у нас дорог нет, и по болотам к удалённым участкам перемещаются АТСы, - показывает автопарк Игнат Шимбеев, механик участка. 


Помимо ремонта и замены жидкостей, механики проводят полную диагностику техники и оборудования. Она помогает спрогнозировать поломку тех или иных деталей в будущем. Если механик упустит какой-нибудь нюанс и необходимые запчасти не завезут по «зимнику», то в тёплое время года этого сделать практически невозможно.
 
- По опыту мы уже предполагаем, какой у нас расход идёт запчастей, что у нас здесь чаще ломается. В основном завозим расходные материалы, по ходовой части, гусеницы, катки. По двигателям, по гидравлике у нас, в принципе, нет поломок, потому что техника новая, - добавляет Игнат Шимбеев.
Завозятся по «зимнику» не только запчасти, но и все товарно-материальные ценности, начиная от мыла, веников для бани, ниток и иголок, десятков тонн продуктов и мяса, заканчивая крупной техникой.
 
Главный инженер «Забайкальского горнорудного предприятия» Пётр Архинчеев рассказывает, что коллектив на Кавоктинском месторождении устоявшийся, большинство специалистов работают тут уже не первый сезон. Конечно, возвращению сотрудников на месторождение в первую очередь способствует одна из самых высоких зарплат по Бурятии, средняя оплата труда здесь варьируется от 110 до 130 тысяч рублей в месяц, но также немаловажную роль играет благоустройство быта и продуктовое обеспечение. 


Дома в посёлке из клеёного бруса, сделанного по финской технологии. Материал не даёт усадки, что в условиях севера крайне важно. К каждому помещению подведено отопление и электричество. В комнатах установлены холодильники, есть чайники, письменные столы и телевизоры. Баня в посёлке отапливается 24/7, а в прачечной стоят большие современные стиральные машины.


Свой досуг сотрудники проводят в клубе. Там есть кинозал, теннисные и бильярдные столы. Для поддержания физической формы в посёлок были завезены тренажёры.

Естественно, на территории посёлка построена столовая, где предоставляется полноценное трёхразовое питание.

- Немаловажную роль играет команда наших поваров, хорошее, правильное и сбалансированное питание - это очень важно, - подчеркнул главный инженер «Забайкальского горнорудного предприятия» Пётр Архинчеев.
 
Также на огромном стеллаже в свободном доступе разложены консервы, соленья, конфеты и прочий «перекус», который можно забрать с собой в комнату.

Работа на месторождении сложна и требует соблюдения техники производственной безопасности. Помимо этого, в тайге переменчивая погода и холодные ветра, которые требуют поддержания сильного иммунитета. Поэтому важно иметь в вахтовом посёлке медицинский кабинет и квалифицированный персонал. Медицинский кабинет оснащён электрокардиографом, дефибриллятором, сумкой неотложной помощи и всеми необходимыми лекарствами.
 
- Это долгая работа, и всё зависит от сезона. Приезжаем сюда в апреле и почти до декабря. Бывают случаи с воспалительными процессами. На месте мы оказываем первую помощь, перевязки, выдачу лекарственных препаратов. Если есть надобность, то мы направляем больных, например, с острым аппендицитом, в село Багдарин, - рассказывает врач Цыден Содномов.


Всё же хорошие бытовые условия, питание, организация досуга и медицинская помощь не могут заменить сотрудникам домашнего уюта и общения с близкими. Максим Сумароков работает кладовщиком на Кавоктинском месторождении нефрита уже пятый сезон подряд. Он женат и воспитывает троих детей, младшему ребёнку сейчас 4 года. Из-за специфики своей работы мужчина находится дома лишь два месяца в году. Вот и сейчас он пробудет на месторождении до декабря, и не факт, что успеет на Новый год домой. Ежедневно он созванивается с близкими по стационарной связи.
 
- В плане связи плохо то, что постоянной сотовой связи нет, как и видеозвонков, только телефонная линия. Мы находимся здесь с января месяца по конец апреля. Только два месяца в году мы дома находимся, может быть три, - говорит Максим Сумароков.


Отдалённость от дома не пугает Максима. Он рассказывает, что более дискомфортно было бы, находись он на работе в Якутии или на Ямале.
 
- Да, добираться сюда тяжело. Это либо лодка, либо АТС, вот эти танки, так скажем, - добавляет мужчина.
 
Зимой в месте дислокации месторождения столбик термометра опускается до минус 50 градусов, но, по словам Максима, к холоду быстро привыкаешь, как и к людям, которые находятся с тобой посёлке почти круглый год.

- Просто всегда нужно улыбаться, смеяться. У кого спросите тут, я всегда шучу, хожу кого-то «отвлекаю». Потому что монотонность, одни и те же лица, вроде и никакой уже информации новой. Пытаешься как-то отвлечься, шутить. Как сейчас ещё говорят «вайны», только не на видео, а в жизни всё происходит. Тут может работать любой здоровый человек, психологически настроенный на север, готовый к отдалению, к долгому расставанию, - делится Максим Сумароков.
 
Некоторые мужчины всё же обходят преграды и тяготы расставания и приезжают с жёнами.
 
Анна Михайловна Нимаева, уроженка Баунтовского района, на Кавоктинском месторождении нефрита работает с 2015 года. Четыре сезона женщина готовила сотрудникам еду, а последние два года выращивает овощи и зелень в теплице вахтового посёлка.


- У нас в теплице всё приспособлено. Вода подаётся тёплая, стоят обогреватели. Мы в середине апреля уже садим рассаду, зелень в начале мая уже начинаем есть и до сих пор у нас сохраняется зелень. Огурцы, помидоры нам ещё поставляют, это пробные посадки у нас были. На следующий год хотим попробовать ещё расшириться. Нынче мы попробовали на улице посадить кабачки. Они получились отличными, - рассказывает заведующая теплицей Анна Нимаева.

Первым в посёлок заехал её муж. Он главный на месторождении по свету. «Дизель гоняет», - рассказывает женщина. После мужчина подтянул уже и свою супругу. Сейчас семейная пара работает на месторождении месяц через месяц.

- Мы уже привычны к такой работе и не ощущаем трудностей. Сюда идём работать, потому что заработная плата стабильная, детей учить нужно, образование давать. У меня три дочери. Две замужем, а младшая поступила на магистратуру в Новосибирске. Четверо внуков, - добавляет женщина.
 
В общей сложности на Кавоктинском месторождении трудятся около 150 человек. Сам же посёлок появился в 2014 году. По словам главного инженера Петра Архинчеева, за это время коллектив устоялся, сформировался из высококвалифицированных специалистов.

- Здесь конфликтные ситуации возникают, скорее всего, на мелком бытовом уровне. Люди хорошие собрались. В начале сезона сюда с песней едут, и домой тоже с песней возвращаются, - отзывается о коллективе Архинчеев.
 
Несмотря на спокойствие внутри коллектива, внешние раздражители всё же присутствуют. Речь о «чёрных» копателях. Ещё в середине 10-х годов нарушители исчислялись десятками, а где-то даже сотнями. Сейчас на месторождении относительно спокойно, но за сезон задержания у полиции всё равно бывают. По мнению Петра Архинчеева, это всё отголоски «нефритовой лихорадки», и мелкие нелегальные группы будут ещё какое-то время пытаться играть по старым правилам. 

- «Нефритовая лихорадка» в головах у некоторых ещё не прошла. Как сегодня я видел, человек схватил камень и сказал: «100 тысяч долларов он стоит? Держу квартиру в руках, не держу квартиру в руках?». У кого-то в голове «нефритовая лихорадка» ещё не угасла. Это дело времени, я думаю. Можно сказать, что на сегодняшний день на Кавоктинском месторождении нефрита налажен цивилизованный бизнес. С хорошими зарплатами, с честной уплатой налогов, с хорошими условиями, - подытожил главный инженер Пётр Архинчеев.


ЗГРП добыча

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