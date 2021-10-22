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На реках Бурятии заершена навигация для маломерных судов

На реках Бурятии заершена навигация для маломерных судов
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На Байкале навигация продлится до 10 декабря

20 октября на реках и озёрах Бурятии завершена навигация, за исключением озера Байкал, где движение маломерных судов продлится до 10 декабря. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам напоминают судоводителям, что по завершении навигационного периода, необходимо провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить их на зимнее хранение.

- Осеннее ненастье и процессы ледообразования на водоёмах создают реальную опасность при вождении лодки, возрастают риски возникновения происшествий, в условиях низких температур происходит обледенение плавсредства. После закрытия навигации выход маломерных судов запрещён, кроме судов, принадлежащих специальным службам, - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.

20 октября на Улан-Удэнском участке ГИМС прошла последняя в этом году аттестация судоводителей. По мнению экзаменуемых, теоретическая часть оказалась самая трудная. Главное условие судовождения - это строгое соблюдение установленных правил плавания на водах. В первую очередь, соблюдение принятых норм направлено на охрану жизни и здоровья как самих судоводителей, так и отдыхающих на воде.

Всего за навигационный период 2021 года в республике более 600 человек прошли теоретический и практический экзамены на право управления маломерным судном и гидроциклом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 
навигация

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