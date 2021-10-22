В Улан-Удэ открылся ресурсный центр для детей-инвалидов



- Если человек слишком занят работой, он может заработать денег и купить себе что-то, он может заказать себе еду, отдать вещи в ателье, где ему что-то «наладят», либо заказать какую-то мебель, сделать розетку и т.д. Ребята с инвалидностью, к сожалению, не имея в большинстве своём возможности заработать, они вынуждены делать это сами. Поэтому чем больше навыков они будут иметь для самостоятельного ведения быта, тем лучше для них в будущем, тем проще им будет жить. Ну, и сувенирная, например, работа, это для того, чтобы иметь дополнительный заработок. Мы очень надеемся, что ребята у нас смогут выйти на тот уровень, когда они смогут сами себя обеспечивать изготовлением сувениров, - рассказывает руководитель организации Елена Шитикова.



Елена Шитикова со своим мужем готовили открытие подобного цента в течение двух лет. Оборудование было закуплено на деньги от проектов, направленных на социальную поддержку инвалидов и их семей. Безвозмездно помещение выделила крупная республиканская строительная компания. Также финансово помогали все неравнодушные горожане.

















Сегодня в Улан-Удэ состоялось открытие ресурсного центра семейной поддержки для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Тут горожане смогут получить информационно-правовую и законодательную консультацию. Однако это не главная цель центра. Основная работа будет направлена на освоение социально-бытовых навыков у детей с инвалидностью, их социализацию и подготовку к самостоятельной жизни. Специально для это в ресурсном центре подготовлены мастерские. В них мальчики и девочки будут обучаться основам ведения домашнего хозяйства, шитья и вязания, а также домоводства.- Ключи от помещения мы получили в первые дни пандемии, что естественно наложило свой отпечаток. В тот период, когда у людей не было денег, все предприятия были закрыты, тем не менее, много организаций откликнулось, очень много частных лиц. Пожертвования были буквально по 50, по 150 рублей, люди скидывались коллективами, семьями. За что большое всем спасибо, - вспоминает Елена Шитикова.Занятия в центре будут проходить в две смены. Первая смена отведена для обучения ребят старше 18 лет. Для них созданы две группы, максимальная наполняемость которых четыре человека. Запланировано, что занятия будут проводиться два раза в неделю по три часа.Во вторую смену будут приходить дети школьного возраста. Четыре группы будут заниматься обучением разной направленности.Всего ресурсный центр смогут посещать 70-80 человек.Обучением детей займутся родители, которые имеют профильное образование, а также часть специалистов из центров дополнительного образования. Прививать социально-бытовые навыки педагоги будут на безвозмездной основе.Светлана Русина работает в ресурсном центре администратором и обучает детей шитью. Её дочь Таня также ходит в центр. Светлана рассказывает, что, помимо каких-то навыков, дети получают ещё и общение.- Сейчас пандемия, дети, в основном, все дома заперты, всё через онлайн, а тут всё равно живое общение. Детям это нужно, - рассказывает Светлана Русина.Кроме того, планируются ресурсные мероприятия для родителей: тренинги, семинары, консультации не менее 2 раз в месяц и различные семейные мероприятия.- Достаточно большое количество у нас в республике детей с ограниченными возможностями, мы считаем, что усилия государственных органов власти и усилия общественных объединений, общественные инициативы должны быть в тесном взаимодействии. Это нужно для того, чтобы решать успешно такие проблемы, - рассказал начальник отдела социальных технологий министерства социальной защиты населения Бурятии Игорь Савельев.